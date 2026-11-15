Darwin Núñez abraza a Gianluca Prestianni luego de la victoria de Uruguay ante Argentina | AP

El delantero de Tigres protagonizó un altercado con Gianluca Prestianni durante el amistoso entre Argentina y Uruguay

El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre protagonizó un momento de tensión durante el partido amistoso entre Argentina y Uruguay, luego de tener un enfrentamiento con Gianluca Prestianni, situación que provocó la reacción de una aficionada argentina y rápidamente generó polémica en redes sociales.

El actual futbolista de Tigres estuvo involucrado en un intercambio con el jugador del Benfica durante el encuentro disputado en La Bombonera. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la intervención de una seguidora de la Albiceleste, quien lanzó insultos contra el atacante charrúa e hizo referencia al escándalo de racismo que involucró a Prestianni y Vinicius Jr.

¿Qué le gritaron a Rodrigo Aguirre durante el Argentina vs Uruguay?

En un video que comenzó a circular en redes sociales, se observa el momento en el que Rodrigo Aguirre y Gianluca Prestianni se encaran sobre el terreno de juego, mientras una aficionada ubicada cerca de la cancha comienza a lanzar insultos contra el delantero uruguayo.

Entre los gritos de la seguidora argentina se alcanza a distinguir la expresión "Como Vinicius", una referencia que llamó la atención debido al antecedente entre Prestianni y el futbolista brasileño del Real Madrid. No obstante, el resto de las palabras de la aficionada no se escucha con suficiente claridad para determinar qué dijo exactamente.

La situación rápidamente generó comentarios en redes sociales, principalmente por la referencia al episodio ocurrido meses atrás en la Champions League. Hasta el momento, ni la Selección Argentina ni la Selección de Uruguay han emitido un pronunciamiento público sobre los insultos dirigidos al futbolista de Tigres.

¿Qué pasó entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr en la Champions League?

La polémica tiene su origen en el enfrentamiento entre Benfica y Real Madrid, disputado en febrero de 2026, cuando Vinicius Jr acusó a Gianluca Prestianni de haberle dirigido insultos racistas durante una discusión. El jugador argentino negó las acusaciones, aunque el incidente provocó la intervención del árbitro y la activación del protocolo contra el racismo.

Aquel episodio también dio origen a la denominada Ley Prestianni, una disposición que sanciona a los jugadores que se cubren deliberadamente la boca durante un enfrentamiento para ocultar sus palabras. Curiosamente, Rodrigo Aguirre fue el primer futbolista expulsado bajo esta normativa en la Liga MX, durante el partido entre Tigres y Xolos de Tijuana en julio de 2026.

Prestianni se enfrenta a Vinicius Jr en Champions League l AP