¿Extrañarán a Messi? El récord de Argentina sin su ‘10’ desde su debut

En una nueva era de la Selección Albiceleste, estos son sus números cuando ‘La Pulga’ se ausentó

Primera Fecha FIFA en la que Lionel Messi no asistió con Argentina, después de anunciar su retiro oficial del futbol internacional. Una derrota de 1-2 ante Uruguay fue el resultado de este primer encuentro sin el ‘10’, y aunque esto no es el fiel reflejo de lo que será esta nueva era, las preguntas sobre el futuro de la Albiceleste comienzan a surgir.

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¿Cuáles son los números de Argentina sin Messi?

Desde su debut, Lionel Messi se ha perdido 75 encuentros, ya con el de Uruguay en consideración. De dichos duelos, Argentina ha ganado 46 y perdido 15, misma cantidad de empates.

Lionel Messi despidiéndose de la afición argentina en su último juego con la Selección | AP

Con estos números se puede interpretar que Argentina ha sabido desenvolverse sin su capitán, pues además, en la gestión de Lionel Scaloni, Messi se perdió 27 partidos, de los cuales perdió y empató únicamente tres.

El cambio de sistema en Argentina sin Messi

El propio entrenador argentino reconoció que su sistema de juego cambiará, ya que con ‘La Pulga’, la dinámica es otra. Por ello, se espera que la selección sudamericana tenga un proceso de adaptación.

Messi durante un espectáculo de drones como homenaje a su carrera con la Selección Argentina | AP

Scaloni tiene a su disposición jugadores de alto nivel, con Nicolás Paz como el prospecto para tomar la estafeta del ataque de Argentina, además de otros líderes como Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Enzo Fernández, entre otros.