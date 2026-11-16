Banderines de Argentina previo a un amistoso de la Albiceleste | AP

La Albiceleste buscará su primera victoria en la era post-Messi ante unos ticos en crisis

La Selección de Argentina volverá a escena en su segundo partido sin Lionel Messi y buscará su primer triunfo en esta nueva era cuando reciba a la Selección de Costa Rica. El partido está programado para este martes 17 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por medio de la señal de Vix.

Ambas selecciones llegan tras una dura derrota en su anterior compromiso de esta Fecha FIFA, por lo que saldrán con la determinación de buscar el triunfo. Sobre todo la Albiceleste está obligada a quedarse con la victoria en el Estadio Mario Alberto Kempes para convencer a su afición de no abandonarla pese a la ausencia de Messi.

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¿Cómo llegan Argentina y Costa Rica a este partido?

Tras su derrota 1-0 en la Final de la Copa del Mundo 2026 contra la Selección de España, Argentina ha disputado cuatro partidos amistosos con tres victorias y una derrota. Esta última se dio el pasado viernes 13 de noviembre, en su primer juego sin Messi, con marcador 1-2 ante la Selección de Uruguay.

Un autogol de Leonardo Balerdi y un tanto de Maximiliano Araújo en el arranque de la segunda mitad sentenciaron el triunfo de los dirigidos por Diego Forlán, mientras que Julián Álvarez hizo el tanto del descuento para los de Lionel Scaloni. Previo a dicho descalabro, la Albiceleste venció a Bolivia (4-0), Burkina Fasso (7-0) y Benín (3-0).

Jugadores de Argentina en lamento en un partido amistoso | AP

En cuanto a Costa Rica, tendrá su segundo juego bajo la dirección técnica de Bryan Ruiz, quien se presentó con una derrota 2-0 ante Ecuador. Jordy Caicedo y Moisés Caicedo, desde los once pasos, fueron los anotadores en dicho compromiso.

Previo a ello, los ticos sumaron dos victorias en la Fase de Grupos de la Liga de Naciones Concacaf, ante Nicaragua (0-3) y Haití (2-0). No obstante, no les alcanzó para clasificar a la Fase Final, ya que comenzaron el certamen con derrotas ante Curazao (4-3) y Haití (2-0).

Julián Álvarez en el partido de Argentina contra Uruguay | AP

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