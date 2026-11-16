Ronaldinho respalda a Endrick y asegura que podría jugar sin problemas en la liga de Italia

La leyenda brasileña considera que el joven delantero tiene condiciones para triunfar en cualquier liga del mundo, incluida la Serie A, en medio de los rumores que lo colocan fuera del Real Madrid

Ronaldinho salió en defensa de su compatriota Endrick y aseguró que tiene el talento suficiente para competir en el futbol italiano. El exjugador del Barcelona y AC Milan no dudó cuando fue cuestionado sobre las posibilidades del delantero del Real Madrid de jugar en la Serie A.

“Endrick tiene nivel para la Serie A, desde luego. Es un chico que puede jugar en cualquier parte del mundo”, expresó Ronaldinho durante una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

¿Por qué Ronaldinho considera que Endrick puede triunfar en Italia?

El campeón del mundo con Brasil en 2002 destacó la experiencia que Endrick ya ha adquirido pese a su corta edad, pues ha tenido la oportunidad de competir en diferentes campeonatos y adaptarse a distintos estilos de futbol.

“Ha disputado muchos campeonatos y lo ha hecho bien en Francia, Brasil y España. Es muy joven y puede jugar y hacerlo bien”, agregó Ronaldinho.

Endrick a su llegada al duelo ante Nantes | IG: @ol

Las declaraciones llegan en un momento importante para Endrick, quien no ha conseguido consolidarse en el Real Madrid y busca tener mayor continuidad. Su situación ha provocado que diferentes clubes comiencen a interesarse en sus servicios de cara al mercado invernal.

¿AC Milan y Roma buscan llevarse a Endrick?

Entre los equipos que han sido relacionados con el atacante brasileño aparecen el AC Milan y la AS Roma, dos instituciones de la Serie A que podrían ofrecerle un escenario para sumar los minutos que necesita en su desarrollo futbolístico.

La posibilidad de una salida en enero, posiblemente mediante un préstamo, ha tomado fuerza ante la falta de oportunidades en el conjunto merengue. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo confirmado para que el futbolista abandone el Santiago Bernabéu.

Endrick busca salir del Real Madrid | AP

Por su parte, Ronaldinho también fue cuestionado sobre quién podría convertirse en el próximo jugador que lleve su nombre y legado, pero rechazó las comparaciones.