El exjugador del Real Madrid asesora a uno de los fondos interesados en adquirir hasta el 85% del conjunto andaluz, cuya valoración rondaría los 500 millones de euros

La posible venta del Sevilla sumó nuevos protagonistas. Gareth Bale, exfutbolista del Real Madrid, aparece involucrado en el proceso de adquisición del conjunto español, al asesorar a uno de los fondos interesados en hacerse con el control de la institución. A la puja también se sumó una firma vinculada con los hermanos saudíes Mansoor y Haider Syed.

De acuerdo con información de El Confidencial, la operación podría contemplar la compra de hasta el 85% del accionariado del club, que tendría una valoración aproximada de 500 millones de euros. El proceso es supervisado por Goldman Sachs y los actuales accionistas esperan definir al comprador antes de que termine 2026.

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Gareth Bale aparece en la puja por comprar al Sevilla

Después de que se frustrara la propuesta encabezada por Sergio Ramos, otro exjugador del Real Madrid apareció en el panorama de la posible venta del Sevilla. En esta ocasión se trata de Gareth Bale, quien asesora a uno de los fondos que analizan la posibilidad de adquirir una participación mayoritaria del equipo hispalense.

El exdelantero galés no sería el único interesado en la operación, pues también figura una firma de los hermanos saudíes Mansoor y Haider Syed, quienes buscan hacerse con una parte importante de la institución.

Según El Confidencial, el Sevilla estaría valorado en aproximadamente 500 millones de euros, cifra que representa un incremento del 25 por ciento respecto a estimaciones anteriores. Además, la reciente adquisición del 42% del Valencia por parte del grupo estadounidense Pitchwise habría reactivado el interés de distintos inversionistas por el futbol español.

Gareth Bale en celebración con Real Madrid | AP

¿Cuándo se concretaría la venta del Sevilla FC?

De acuerdo con información de ABC de Sevilla, los actuales accionistas esperan recibir ofertas no vinculantes antes de mediados de diciembre. Posteriormente, la intención sería seleccionar a tres candidatos para avanzar en las negociaciones y elegir al comprador antes de que termine el año.