El único equipo con paso perfecto en el certamen visita el Sánche-Pizjuán para jugar la Jornada 7

El Sevilla recibe uno de los partidos más importantes de su torneo este sábado cuando reciba en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Barcelona, con el cuadro culé viviendo un extraordinario momento, pues es el único conjunto que ha ganado todos y cada uno de los puntos disponibles hasta el momento en el campeonato español.

Este es un duelo que complementa una doble jornada de LaLiga, pues ambos ya habían jugado en días previos. El compromiso entre sevillistas y blaugranas se podrá disfrutar a través de los canales de Sky Sports, de la misma cadena Sky, o bien, de los que forman parte de la extensión de Izzi, todo a la 1:00 PM (tiempo del centro de México).

Raphinha y Gavi, en festejo de gol, en el Barcelona vs Racing de Santander en LaLiga | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

De momento Sevilla es quinto lugar, con 13 puntos, tan solo cinco por debajo de su rival en turno, las cuales ha conseguido por medio de cuatro victorias, un empate y solamente una derrota; además, tienen nueve goles a favor y seis en contra, por lo que su promedio es de +3.

Los resultados del cuadro de Nervión se han dado de la siguiente manera: victoria ante Rayo Vallecano en la Jornada 1 con un resultado de 2-1, lo mismo en la Jornada 2, pero ante Athletic y con un 1-3 final, su primera derrota del certamen llegó en la Jornada 3 cuando en su estadio cayeron 1-3 ante el Atlético de Madrid; luego vino el empate a uno ante Espanyol, ya en la Jornada 5 otra victoria ante Valencia 1-0, lo mismo que en el duelo de Jornada 6 en contra de La Coruña.

Barcelona es el indiscutible líder del torneo, pues no ha perdido ni un solo punto, pero en cuanto al tema goleador, no hay nadie que haya hecho mejor las cosas que el Barça, pues han anotado 28 goles y han recibido únicamente seis.

Los resultados de los culés son todas victorias, primero en la Jornada 2 que se jugó de manera adelantada en donde golearon al Elche 0-5, luego, reponiendo la Jornada 1, le ganaron al Athletic Club 2-0, luego al Rayo Vallecano 5-2, más tarde al 0-5 ante Valencia, en el penúltimo partido antes de esta jornada 2-4 sobre Levante y en el más reciente 7-2 en contra de Racing.

João Cancelo, jugador del Barcelona, en festejo de gol ante Racing de Santander en LaLiga | AP

¿Dónde ver el juego del Barça?