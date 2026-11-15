Ronaldinho brilla en su debut con el Ravenna con una ovación incluida

El astro brasileño dejó destellos de su calidad a los 46 años en la Serie C de Italia

El esperado retorno de Ronaldinho Gaúcho al futbol profesional superó las expectativas iniciales de una simple campaña de marketing. En un abarrotado Stadio Bruno Benelli e incluso acaparando las pantallas gigantes de Times Square en Nueva York, el astro brasileño debutó de forma oficial con el Ravenna de la Tercera División de Italia (Serie C), disputando la primera mitad del derbi regional frente al Forlì en un encuentro que concluyó con victoria de 2-0 para los locales.

A sus 46 años y once años después de colgar los botines tras su paso por el Fluminense en 2015, 'Dinho' saltó a la cancha como titular bajo el esquema 4-3-3 del técnico Andrea Mandorlini, ubicado como falso extremo izquierdo y flotando libremente por detrás del punta.

Ante la atenta mirada de leyendas y excompañeros como Dida y Serginho desde las gradas, el campeón del mundo comenzó a influir en el juego con sus característicos trazos y cobros a balón parado, superando el plan inicial que contemplaba apenas media hora de actividad para completar 45 minutos históricos.

Ronaldinho en su primer partido con Ravenna l AP

¿Cómo fue la participación clave de Ronaldinho en la victoria del Ravenna?

Aunque el planteamiento táctico del Ravenna expuso la falta de recorrido defensivo del veterano mediapunta —permitiendo que el Forlì generara peligro por su banda—, el genio brasileño apareció en el momento justo para inclinar la balanza antes del descanso.

En el minuto 36, poco después de que Giulio Donati cabeceara un tiro de esquina cobrado por el propio 'Ronnie', el exjugador del Barcelona y Milán inició la jugada ofensiva que derivó en la pre-asistencia para el primer tanto del encuentro.

Ronaldinho festejando con sus compañeros de Ravenna l AP

Tras la jugada tejida por el brasileño, Donati sacó un potente disparo cruzado desde fuera del área para colocar el 1-0 que desató la euforia en el estadio.