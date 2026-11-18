El Final Four de la Concacaf Nations League 2027 se disputará del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles

La Selección Mexicana derrotó a Jamaica en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, disputado en el Estadio Monterrey, y consiguió su boleto a las semifinales del torneo, donde enfrentará a Estados Unidos hasta 2027, dos de los invitados a la Copa Oro del próximo año.

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Sin embargo, queda una duda de quiénes son los otros invitados al famoso 'Final Four', y por ende a la Copa Oro 2027: el primero es Estados Unidos que con una abultada goleada en el marcador global eliminó a Haití.

Jugadores mexicanos agradeciendo el apoyo en el Estadio BBVA | IMAGO7

Estados Unidos, el mejor

El representativo estadounidense cerró los Cuartos de Final con un marcador global de 8-0, producto del 6-0 conseguido en la Ida y el 2-0 de la Vuelta. Una diferencia que también los colocó en una posición importante de cara a la distribución de los enfrentamientos en la siguiente instancia.

Y es que, el Team USA se quedó como seleccionado mejor sembrado debido a la diferencia de goles que fue uno de los parámetros que se consideraron para establecer el orden de los cuatro semifinalistas y determinar los cruces del Final Four: 1 vs 4 y 2 vs 3.

La diferencia de goles provocó enfrentarse a México quienes se quedaron con 0 después de los tres goles encajados y los tres anotados en la serie con Jamaica para determinar el duelo.

Estados Unidos celebra su gol ante Haití | AP

El Final Four de la Concacaf Nations League 2027 se disputará del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles para conocer a los finalistas en donde México es el campeón defensor.

¿Quiénes son los otros invitados?

Los otros dos invitados fueron: Canadá, que quedó como el segundo mejor sembrado, tras la diferencia de cuatro goles en la serie con Guatemala y con ello se enfrentará a Panamá que sumó dos en su llave con Curazao.

Además de los cuatro equipos que consiguieron su clasificación a esta instancia se encuentra Arabia Saudita, como invitada, Cuba, Guyana, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. Faltan 7 equipos que buscarán llegar a través de los Preliminares.