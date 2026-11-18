El “Abuelo” respalda a Mikel Arriola y opina sobre el posible regreso del ascenso y descenso

Francisco Iturbide, presidente ejecutivo de Liga MX, Mikel Arriola comisionado de la FMF, y Víctor Velázquez, previo a la Campeones Cup | IMAGO7

Francisco Javier Cruz habló sobre uno de los temas que más debate ha generado en el futbol mexicano

Francisco Javier Cruz, mejor conocido como el “Abuelo”, presentó su libro titulado Sublime, una obra en la que comparte parte de su vida, trayectoria y diversas anécdotas relacionadas con el futbol mexicano, además de experiencias y encuentros con distintas personalidades del balompié nacional.

En este evento estuvieron presentes personalidades como el exfutbolista Luis Roberto Alves, además de Mikel Arriola, presidente comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), entre otras figuras y autoridades.

¿Qué dijo sobre el ascenso y descenso?

Durante la presentación, el “Abuelo” también habló sobre uno de los temas que más debate ha generado en el futbol mexicano: el regreso del ascenso y descenso, una posibilidad que mantiene opiniones divididas entre los distintos sectores del balompié nacional.

Al respecto, Francisco Javier Cruz consideró que se trata de un asunto mediático y relevante, aunque reconoció que existen argumentos a favor y en contra de esta medida.

Francisco Javier 'El Abuelo' Cruz, previo al Mundial de 1986 | MEXSPORT

Elogios a Mikel Arriola

“Es un tema mediático, importante, tiene sus pros y contras desde luego, nunca vas tener contenta a la gente. Estamos al frente de un hombre líder (Mikel Arriola) lo digo con toda autoridad, independientemente del ascenso o no descenso, creo están haciendo las cosas bien, tenemos un hombre líder y estoy seguro que dará satisfacciones al futbol mexicano”, expresó.

De esta manera, la presentación de Sublime no solamente representó una oportunidad para compartir episodios de la vida personal y profesional del “Abuelo”, sino también para abordar asuntos de actualidad que marcan el rumbo del futbol mexicano.