El estratega uruguayo aseguró que le gustaría volver al conjunto felino, pero condicionó su regreso a cambios dentro de la institución

Robert Dante Siboldi volvió a hablar sobre la posibilidad de regresar a Tigres y dejó claro que, aunque mantiene el deseo de dirigir nuevamente al conjunto universitario, existen condiciones que tendrían que cumplirse antes de aceptar una segunda etapa en el banquillo felino.

El entrenador uruguayo, último técnico que llevó a los Felinos al título de la Liga MX en el Clausura 2023, reconoció que su salida de la institución dejó diferencias importantes con algunos integrantes de la directiva, por lo que considera necesario que se produzcan cambios para concretar su posible regreso.

¿Qué condiciones pone Siboldi para regresar a Tigres?

En entrevista con David Faitelson para TUDN, Robert Dante Siboldi aseguró que estaría dispuesto a ayudar al conjunto regiomontano en el complicado momento deportivo que atraviesa; sin embargo, señaló que algunas personas tendrían que abandonar la institución para que pudiera volver.

"Tendrían que salir algunas personas para que yo pudiera regresar", declaró el estratega, quien también reconoció que existen otros entrenadores y exjugadores capacitados para asumir las riendas del equipo en caso de que la directiva decida realizar cambios en el banquillo.

Robert Dante Siboldi, último entrenador campeón con Tigres | MEXSPORT

Siboldi explicó que su postura está relacionada con lo ocurrido durante su salida en 2024, cuando terminó su vínculo con Tigres en medio de una controversia. El uruguayo aseguró que algunas personas dentro del club perjudicaron tanto su imagen como la de sus colaboradores y familiares, situación que todavía representa un obstáculo para su retorno.

Siboldi critica a la directiva de Tigres por la crisis del equipo

Además de hablar sobre su futuro, Siboldi cuestionó la planeación deportiva de Tigres, particularmente la forma en que se ha manejado el cambio generacional dentro de la plantilla, después de varios años de protagonismo en el futbol mexicano.

El extécnico felino consideró que la institución no realizó una renovación adecuada de sus futbolistas y señaló que existen problemas en la estructura directiva. También cuestionó la claridad en la toma de decisiones y aseguró que desconoce quién tiene la última palabra en los asuntos deportivos del club.

Robert Dante Siboldi con su cuerpo técnico en el banquillo del 'Gigante de Acero' en su etapa con Tigres | Imago7