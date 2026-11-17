Tigres prepara bombazo para el Clausura 2027; el equipo busca fichar a estrella del futbol brasileño

Léo Pereira es una de las estrellas del Flamengo | Especial

De acuerdo con RTI Esporte, el equipo regiomontano prepara una oferta para intentar convencer al Flamengo de dejar salir a uno de sus titulares

Tigres comienza a planificar el Clausura 2027 y tendría en la mira un refuerzo de peso procedente del futbol brasileño. Se trata de Léo Pereira, defensa central del Flamengo, por quien la directiva felina estaría preparando una propuesta para la próxima ventana de transferencias.

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La información, publicada por RTI Esporte, señala que el conjunto universitario sigue de cerca al zaguero y ya realizó un análisis de sus actuaciones tanto con el Flamengo como con la Selección Brasileña. La intención es convertirlo en una de las piezas centrales de la renovación defensiva del equipo.

¿Por qué Tigres quiere fichar a Léo Pereira?

Léo Pereira hace un disparo en un juego de Flamengo | Especial

El defensor de 30 años es considerado un futbolista importante en el Flamengo, pero actualmente atraviesa un escenario de incertidumbre por las negociaciones para renovar su contrato. Su vínculo termina en diciembre de 2027 y todavía no existe un acuerdo para ampliarlo.

Pereira busca una mejora salarial y existe inconformidad por los tiempos que ha manejado la directiva brasileña en las conversaciones. Aunque su prioridad sería permanecer en Flamengo, la falta de acuerdo podría abrirle la puerta a escuchar otras propuestas.

Tigres prepara una oferta y podría viajar a Brasil

Jugadores de Tigres abandonan 'El Volcán' luego de una derrota ante León en el Apertura 2026 | Imago7

La misma información señala que Victor Vucetich, recientemente incorporado a la estructura directiva de Tigres, no descarta viajar a Brasil durante diciembre para reunirse personalmente con el entorno del futbolista. El dirigente sería uno de los principales impulsores de la posible contratación.

Léo Pereira ya había despertado el interés de Tigres anteriormente, aunque aquella aproximación no llegó a convertirse en una oferta formal. Ahora, los universitarios buscarían aprovechar el momento contractual del brasileño para concretar una operación que fortalezca su defensa de cara al Clausura 2027.