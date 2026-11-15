Jugador de Tigres es captado en concierto de la Banda El Recodo

Mauro Laínez apareció redes sociales disfrutando del parón de Fecha de FIFA

El Apertura 2026 se convirtió en una auténtica pesadilla para Tigres. El conjunto regiomontano pasó de ser uno de los protagonistas habituales del futbol mexicano a firmar uno de sus peores torneos recientes, luego de quedarse fuera de la Liguilla por primera vez en 12 años. Sin embargo, mientras la institución atraviesa momentos de incertidumbre, uno de sus futbolistas aprovechó el descanso para disfrutar de la música regional mexicana, el atacante Mauro Laínez.

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Mauro Laínez disfrutando de ‘El Recodo’

Mauro Lainez fue captado en primera fila durante una presentación de Banda El Recodo. El defensor de los universitarios no quiso perderse el espectáculo y, además de disfrutar de la música, sacó su teléfono celular para grabar algunos momentos del concierto.

El futbolista aprovechó el parón de actividades por la Fecha FIFA para darse un momento de entretenimiento. Las imágenes de su presencia en el evento comenzaron a circular en redes sociales, donde llamó la atención verlo disfrutando del espectáculo de la agrupación sinaloense.

CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo ha sido el paso de Mauro en Tigres?

Laínez llegó a Tigres para el Apertura 2026 y, con el paso de las jornadas, consiguió hacerse de un lugar en el esquema titular, principalmente como lateral derecho. Hasta el momento, registra 12 encuentros disputados, nueve de ellos desde el arranque, además de acumular 875 minutos en el terreno de juego.

Los problemas del conjunto universitario comenzaron desde las primeras jornadas. La salida de Ángel Correa rumbo a River Plate, la renuncia de Guido Pizarro al banquillo y la posterior llegada de Víctor Manuel Vucetich no consiguieron cambiar el rumbo de una campaña que terminó con un resultado inesperado para la institución.

De esta manera, Tigres se quedó sin posibilidades de disputar la Liguilla por primera vez desde 2014, cuando todavía era dirigido por Ricardo 'Tuca' Ferretti. Ahora, el club tendrá que analizar lo sucedido y preparar una reestructuración de cara al próximo torneo.