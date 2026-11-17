El 2026 quedará marcado como uno de los años más complicados para Tigres, tanto en la rama varonil como en la femenil. La institución felina acumuló decepciones deportivas, finales perdidas y eliminaciones que contrastan con la exigencia y las expectativas que existen alrededor de sus equipos.
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Un torneo para el olvido
En el equipo varonil, uno de los primeros golpes llegó en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde los universitarios alcanzaron la Final, pero no pudieron quedarse con el título, dejando escapar una oportunidad importante de conquistar un campeonato internacional y representar a la región en el Mundial de Clubes.
Posteriormente, en el Clausura 2026, los dirigidos por el conjunto auriazul tampoco pudieron responder en la Liga MX. Tigres quedó eliminado en los cuartos de final frente a Chivas, poniendo fin a sus aspiraciones de pelear por el campeonato del futbol mexicano.
Sin embargo, el golpe más fuerte llegó en el Apertura 2026. Después de doce años clasificando de manera consecutiva a la Liguilla, los felinos rompieron una de las rachas más importantes de su historia reciente al quedarse fuera de la Fiesta Grande, reflejo de un torneo irregular en el que nunca lograron consolidarse como protagonistas.
Las Amazonas perdieron el poder
La situación tampoco fue diferente para Tigres Femenil. En el Clausura 2026, las Amazonas quedaron eliminadas en los Cuartos de Final, sin poder avanzar a las instancias definitivas y pelear por un nuevo título de Liga MX Femenil.
Para el Apertura 2026, el panorama terminó siendo todavía más doloroso. Las universitarias quedaron fuera de la competencia tras sufrir una goleada como locales frente a Pumas, un resultado que representó otro duro golpe para una institución acostumbrada a protagonizar las fases finales del futbol mexicano.
De esta manera, el 2026 terminó convirtiéndose en un año para el olvido en la institución de San Nicolás de los Garza. Sin títulos internacionales ni campeonatos de Liga, con el equipo varonil fuera de Liguilla y el femenil sin poder superar los cuartos de final, Tigres tendrá que replantear su proyecto deportivo de cara al 2027 si pretende recuperar el protagonismo que lo ha caracterizado durante los últimos años.