El cuadro felino no se pudo consagrar en ninguna de sus ramas durante el año mundialista

El 2026 quedará marcado como uno de los años más complicados para Tigres, tanto en la rama varonil como en la femenil. La institución felina acumuló decepciones deportivas, finales perdidas y eliminaciones que contrastan con la exigencia y las expectativas que existen alrededor de sus equipos.

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Un torneo para el olvido

En el equipo varonil, uno de los primeros golpes llegó en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde los universitarios alcanzaron la Final, pero no pudieron quedarse con el título, dejando escapar una oportunidad importante de conquistar un campeonato internacional y representar a la región en el Mundial de Clubes.

Posteriormente, en el Clausura 2026, los dirigidos por el conjunto auriazul tampoco pudieron responder en la Liga MX. Tigres quedó eliminado en los cuartos de final frente a Chivas, poniendo fin a sus aspiraciones de pelear por el campeonato del futbol mexicano.

Tigres se fue eliminado por Chivas en el Clausura 2026 | Imago7

Sin embargo, el golpe más fuerte llegó en el Apertura 2026. Después de doce años clasificando de manera consecutiva a la Liguilla, los felinos rompieron una de las rachas más importantes de su historia reciente al quedarse fuera de la Fiesta Grande, reflejo de un torneo irregular en el que nunca lograron consolidarse como protagonistas.

Las Amazonas perdieron el poder

La situación tampoco fue diferente para Tigres Femenil. En el Clausura 2026, las Amazonas quedaron eliminadas en los Cuartos de Final, sin poder avanzar a las instancias definitivas y pelear por un nuevo título de Liga MX Femenil.

Para el Apertura 2026, el panorama terminó siendo todavía más doloroso. Las universitarias quedaron fuera de la competencia tras sufrir una goleada como locales frente a Pumas, un resultado que representó otro duro golpe para una institución acostumbrada a protagonizar las fases finales del futbol mexicano.

Priscila Chinchilla en celebración con Pumas en Liguilla | IMAGO 7