La Máquina comienza a planificar su plantilla para el siguiente torneo y puso la mira en un joven mediocampista de Rayados

Cruz Azul ya comienza a moverse en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2027 y tiene en la mira a una de las jóvenes promesas del futbol mexicano: Iker Fimbres, mediocampista surgido de las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey.

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De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, la directiva celeste mostró interés en el futbolista de 21 años y comenzó una fase exploratoria para conocer las condiciones económicas de una posible operación.

¿Por qué Cruz Azul busca a Iker Fimbres?

La intención de La Máquina es fortalecer su mediocampo para el próximo torneo, ante la posibilidad de perder a Érik Lira, quien ha despertado interés de otros clubes y cuenta con seguimiento desde el futbol europeo.

Por ello, Fimbres aparece como una alternativa para reforzar esa zona del campo. El sonorense tiene características de recuperación y distribución, además de ser un futbolista joven con proyección a futuro.

Aficionados señalan parecido de Iker Fimbres con Omar Bravo | IMAGO7

¿Quién es Iker Fimbres y cómo le ha ido en Monterrey?

Fimbres, nacido el 2 de junio de 2005 en Hermosillo, Sonora, se formó en las fuerzas básicas de Monterrey y consiguió consolidarse en el primer equipo. También ha tenido participación con las selecciones juveniles de México y formó parte del combinado Sub-20 que disputó el Mundial de 2025.

Sin embargo, durante el Apertura 2026 ha perdido protagonismo bajo las órdenes de Matías Almeyda. El mediocampista registra nueve apariciones y 170 minutos en el torneo, situación que podría abrirle la puerta a una nueva oportunidad fuera de Rayados.

Iker Fimbres anota gol con Rayados | IMAGO7