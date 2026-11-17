Cruz Azul trabaja en blindar a Willer Ditta con una renovación a largo plazo

El defensa colombiano extendería su contrato por tres años más con los celestes; las negociaciones están prácticamente cerradas y se espera que firme esta semana

Willer Ditta está muy cerca de extender su vínculo con Cruz Azul. El defensa colombiano apunta a continuar su historia con La Máquina hasta 2029, luego de convertirse en una pieza importante dentro del proyecto deportivo celeste.

Las negociaciones están prácticamente encaminadas y se espera que el zaguero acuda esta misma semana, entre jueves y viernes, a las oficinas de la Cooperativa Cruz Azul para firmar la renovación de su contrato, con la que aseguraría su permanencia en la institución por los próximos años.

¿Cuándo llegó Ditta a La Máquina?

Ditta llegó a Cruz Azul en el verano de 2023, procedente de Newell’s Old Boys de Argentina.

Willer Ditta en el duelo de Cruz Azul vs Toluca | Imago7

Desde entonces, el colombiano se ha consolidado en la defensa cementera y ha formado parte de una etapa en la que el equipo ha conseguido importantes objetivos.

Ya ha levantado títulos con Cruz Azul

El colombiano ha levantado títulos como la Décima, la Concacaf Champions Cup y el Campeón de Campeones.

Willer Ditta llega a 150 partidos con Cruz Azul | MEXSPORT

Además, su rendimiento individual le permitió ser reconocido como el mejor defensa central de la temporada 2024-25.

Ditta representó a Colombia en el Mundial 2026

Su crecimiento también tuvo recompensa a nivel internacional, pues en 2026 consiguió disputar el Mundial con la Selección de Colombia.

Willer Ditta interrumpió su festejo | IMAGO7