Atlas busca el fichaje de Erik Lira; esta es la millonada para llevarse al jugador en el mercado de invierno

Los Rojinegros quieren redondear su plantilla de cara al Clausura 2027

El mercado de fichajes comienza a tomar fuerza de cara al próximo torneo y uno de los nombres que podría protagonizar uno de los movimientos más llamativos del futbol mexicano es el de Erik Lira.

El mediocampista de Cruz Azul habría despertado el interés del Atlas, equipo que estaría dispuesto a realizar una importante inversión para hacerse con sus servicios durante el mercado invernal.

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¿Cuál es la cantidad que pondría el Atlas?

De acuerdo con Adrián Esparza Oteo sobre el posible movimiento, los Rojinegros contemplarían poner sobre la mesa una oferta cercana a los 11 millones de dólares para convencer a la directiva cementera de desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes.

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Sin embargo, la operación no luce sencilla, pues Erik Lira todavía tiene contrato con Cruz Azul hasta 2029, situación que coloca a La Máquina en una posición favorable para negociar.

Además, el futbolista se ha convertido en una pieza fundamental del equipo, donde destaca por su capacidad para recuperar balones, distribuir el juego y aportar equilibrio en la zona de contención.

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Erik Lira sueña con Europa

En el pasado verano el AS Mónaco de Francia fue el equipo que avanzó considerablemente en las negociaciones con Cruz Azul e incluso llegó a existir un acuerdo para concretar su incorporación, pero la operación terminó frustrándose por cuestiones administrativas relacionadas con la plaza de jugador extracomunitario que necesitaba liberar el conjunto francés.

La transferencia al futbol europeo estaba prácticamente encaminada, pero la situación del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien finalmente no salió del Mónaco, impidió que se concretara la llegada del mexicano. De esta manera, Lira tuvo que regresar a La Noria y continuar su carrera con Cruz Azul, pese a que tenía la ilusión de dar el salto a una de las principales ligas del Viejo Continente.

Precisamente, durante la reciente concentración con la Selección Mexicana, el futbolista volvió a dejar claro que su objetivo de jugar en Europa permanece vigente. En la previa del enfrentamiento contra Jamaica, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, el mediocampista reconoció que lo sucedido con el Mónaco representó un golpe complicado, pero aseguró que no piensa renunciar a ese sueño.