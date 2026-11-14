La Máquina podría cerrar un nuevo contrato con la marca mexicana

A solo unos meses de que lleguen los 100 años de Cruz Azul, los preparativos comienzan a tomar forma, iniciando con uno de los temas más importantes para la celebración, la marca que vestirá al equipo, situación que parece estará resuelta en unos días cuando el actual campeón de la Liga MX renueve con la marca mexicana, Pirma.

Centenario 100% mexicano

Luego de varios rumores en redes sociales que colocaban a Cruz Azul con una nueva marca, todo parece indicar que el 10 veces campeón del futbol mexicano seguirá vistiendo con la ropa de Pirma, por lo que es muy probable que su contrato se extienda unos años más.

Con información de Adrián Esparza, aunque varias marcas han buscado a Cruz Azul para ser su nuevo patrocinador principal, el equipo de la Noria optaría por renovar con Pirma para el 2027/28, uno de los años más importantes para el equipo.

Detalle del escudo de la Copa de Campeones Concacaf en el uniforme de Cruz Azul | MEXSPORT

Aunque no hay nada concreto y es cuestión de tiempo para que los seguidores celestes tengan noticias, todo parece indicar que el área encargada está cerca de llegar a un acuerdo, el cual tendría dos condiciones importantes por parte de pirma:

Colección nunca antes vista en la institución al ser un año tan importante.

Mejorar su distribución.

Nuevo Jersey Cruz Azul l Instagram: @cruzazul

¿Cómo luce el panorama de Cruz Azul?

Antes de pensar en un festejo por sus 100 años, el equipo cementero tendrá que seguir con paso firme para cerrar el Apertura 2026. La Máquina es actualmente el líder de la competencia con 32 puntos, sin embargo, esto podría cambiar para la última fecha, pues tanto América como Chivas podrían quedarse con la punta de la competencia.

El último compromiso de Cruz Azul será justamente ante el Rebaño Sagrado, por lo que se jugará más que una rivalidad de equipos grandes, por lo que en caso de derrotar a las Chivas en la cancha del Estadio Banorte, podrán cerrar un segundo gran torneo y empezar el sueño del Bicampeonato.