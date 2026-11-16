"Todos sabían y yo no": Madre de 'Tano' de Nigris revela cómo se enteró de la muerte de su hijo

Doña Alegría recordó cómo recibió la noticia del fallecimiento de su hijo en Grecia y el dolor que todavía enfrenta tras 17 años de su partida

A 17 años de la muerte de Antonio 'Tano' de Nigris, su madre, Leticia Guajardo, mejor conocida como 'Doña Alegría', recordó uno de los episodios más dolorosos de su vida. Durante su participación en el reality show La Mansión VIP 2, la madre del exfutbolista de Rayados relató cómo fueron los últimos momentos de su hijo y la manera en la que se enteró de su fallecimiento.

El exdelantero de la Selección Mexicana perdió la vida en noviembre de 2009, a los 31 años, mientras militaba en el AE Larisa de Grecia. Su fallecimiento, provocado por un problema cardíaco, conmocionó al futbol mexicano y dejó una profunda huella en su familia, especialmente en su madre, quien reconoció que el paso de los años no ha conseguido borrar el dolor de aquella pérdida.

Doña Alegría recuerda el trágico momento

Durante una conversación con sus compañeros del programa, Leticia Guajardo recordó que su hijo comenzó a sentirse mal mientras se encontraba en su casa en Grecia. De acuerdo con su testimonio, el futbolista presentó fuertes dolores en el pecho y, aunque fue trasladado de emergencia a un hospital, perdió la vida antes de recibir atención médica.

Le dio un infarto fulminante y murió, bien feo. Todo el mundo sabía que ya estaba muerto y yo no sabía. Fue horrible

La madre del exjugador también habló sobre el impacto emocional que significó perder a su hijo cuando todavía era joven y se encontraba activo profesionalmente. "Lo peor que te puede pasar en la vida es que se te muera un hijo", aseguró ante los demás participantes, quienes le brindaron palabras de apoyo mientras compartía su historia.

Además, la producción de La Mansión VIP 2 preparó un altar en memoria de Antonio de Nigris, donde su madre encendió una veladora y recordó el cariño que el futbolista siempre le demostró. Durante el homenaje, también mencionó que su hijo solía estar pendiente de ella y la defendía cuando atravesaba momentos complicados.

¿De qué murió Toño de Nigris y cómo fue su trayectoria?

Antonio de Nigris falleció en Grecia en noviembre de 2009, cuando tenía 31 años y jugaba para el AE Larisa. De acuerdo con los reportes médicos difundidos tras su muerte, el delantero padecía una afección cardíaca relacionada con un engrosamiento del músculo del corazón. Aunque fue trasladado a un hospital después de presentar molestias en el pecho, no logró sobrevivir.

Tano de Nigris en su etapa con Rayados de Monterrey | MexSport