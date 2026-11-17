CU, el estadio ‘maldito’ para Matías Almeyda: La mala racha del estratega de Monterrey

Matías Almeyda con Chivas como visitante en el Estadio Olímpico Universitario | IMAGO 7

El técnico argentino no ha podido ganar en el Olímpico Universitario

Semana clave para Pumas y Rayados, en la que se enfrentan para cerrar el torneo regular y definir los últimos boletos a la Fase Final. Matías Almeyda, técnico del equipo regiomontano visitará un estadio el cual no se le ha dado bien, pues en su etapa con Chivas jamás pudo sacar el triunfo.

¿Cuáles son los números de Almeyda cuando visita a Pumas?

A lo largo de su etapa con el Rebaño, Pumas fue uno de los equipos que más le complicó a Matías Almeyda, con un récord final de dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

Las dos derrotas sufridas ante Pumas fueron precisamente en el Estadio Olímpico Universitario, además de un empate de 1-1 en el último torneo de Matías Almeyda con Chivas.

En aquel encuentro, Chivas tuvo la oportunidad de llevarse el triunfo en el último minuto para cortar la mala racha de Almeyda en CU, pero Oswaldo Alanís erró un penalti para dejar las cosas 1-1. Meses después, el ‘Pelado’ le dijo adiós a la institución Rojiblanca.

Matías Almeyda con jugadores de Rayados en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Cierre dramático de torneo para Pumas y Rayados

En su regreso al futbol mexicano, con Rayados, el técnico argentino cerrará el torneo regular en este escenario, en una situación en la que todavía existe riesgo de quedar fuera, por lo que el cuadro regiomontano deberá evitar un mal resultado.

Pumas necesita el triunfo para aspirar a la Liguilla, además de algunas combinaciones de resultados, pero las condiciones son complejas al necesitar una diferencia de goles de por lo menos tres anotaciones.

Jugadores de Pumas en celebración en la Liga MX | MEXSPORT