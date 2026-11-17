José Paradela con Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El mediocampista llegará al partido contra el Rebaño condicionado en cuanto a amonestaciones

Cruz Azul regresó a los entrenamientos después de unos días de descanso y comenzó su preparación para el último compromiso de la fase regular ante Chivas, un partido en el que los celestes buscarán conseguir el liderato de la clasificación.

La Máquina volvió a las instalaciones de La Noria con plantel completo y sin jugadores lesionados, una buena noticia para el cuerpo técnico de cara a un encuentro que será clave en sus aspiraciones de cerrar el torneo en lo más alto.

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Aunque los futbolistas tuvieron algunos días libres, Diego Bottaioli estuvo al pendiente de cada uno de ellos y les dejó trabajos físicos para mantenerlos en ritmo durante el periodo de descanso.

Sin embargo, no todo es tranquilidad en el campamento celeste. Uno de los temas que deberán cuidar es la situación de José Paradela, quien acumula cuatro tarjetas amarillas en el torneo.

José Paradela en celebración con Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El argentino está a una amonestación de llegar a cinco, por lo que, si recibe una tarjeta más ante Chivas, tendría que cumplir un partido de suspensión y se perdería el arranque de la Liguilla.

Por otra parte, Iván Alonso también retomó sus actividades en La Noria. El director deportivo celeste ya se encuentra trabajando de lleno con la institución, luego de atravesar días complicados por el fallecimiento de su madre.

De esta manera, Cruz Azul comienza a recuperar el ritmo de trabajo con todos sus elementos disponibles, a falta de la llegada de sus seleccionados y con un objetivo claro: llegar en las mejores condiciones al duelo contra Chivas y pelear por terminar la fase regular como líder.