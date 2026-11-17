El Rebaño Sagrado es el favorito para levantar el título, de acuerdo con simulaciones

En el cierre del torneo regular, Chivas es el máximo candidato a ser Campeón, de acuerdo con las proyecciones de Statiskicks, realizadas a partir de 10 mil simulaciones, que analizan el momento actual del equipo, enfrentamientos con otros favoritos al título, entre otros factores importantes.

Podría interesarte Futbol Santiago Sandoval revela cómo se quedó con el '9' de la Selección Mexicana

¿Chivas es el máximo candidato a ser Campeón?

En la más reciente actualización, lanzada hace un par de días, Chivas aparece como el máximo candidato a llevarse el título con un 26.5 por ciento de probabilidades, esto a pesar de no ser el favorito para quedarse con el liderato.

Cruz Azul es el segundo equipo con más probabilidades, exactamente con 22.1 por ciento, además de ser el favorito para quedarse con el primer puesto de la tabla del Apertura 2026, por el cual competirá contra América y Chivas.

Más abajo se encuentra Toluca, que según las simulaciones tiene un 21.5 por ciento de probabilidades de ser Campeón, esto debido al cierre irregular que ha tenido el equipo y la cantidad de compromisos que se aproximan.

Club América celebrando un gol en el juego vs Pumas del Apertura 2026 | IMAGO7

América, el menos favorito de los primeros cuatro de la tabla

Por último, América aparece como el menos favorito del top 4 del Apertura 2026, con un 19.7 por ciento de probabilidad. Las Águilas han mostrado deficiencias defensivas y llevan los cuatro encuentros consecutivos sin ganar.

El Rebaño de Gabriel Milito tampoco ha sido el más regular en el torneo, especialmente en el manejo de las ventajas, pero las estadísticas señalan su solidez defensiva al solo haber permitido 15 goles hasta ahora, además de llevar seis encuentros sin perder.

Un último compromiso le queda a Chivas en el torneo regular, y es precisamente ante el otro candidato al título, Cruz Azul, que busca el Bicampeonato. Para el conjunto Rojiblanco, La Máquina será un parámetro previo al inicio de la Liguilla.