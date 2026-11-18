La Selección Mexicana fue abucheada al término del partido ante Jamaica

Afición Mexicana en el Estadio BBVA para el partido ante Jamaica | IMAGO7

Pese a vencer a Jamaica, la afición de Monterrey no terminó contenta

La Selección Mexicana consiguió su boleto al Final Four de la Concacaf Nations League 2027, pero lo hizo sin convencer a la afición regiomontana, que terminó abucheando al equipo tras su victoria ante Jamaica.

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El triunfo por la mínima diferencia no fue suficiente para los seguidores que se dieron cita en el Gigante de Acero. Aunque el conjunto dirigido por Rafael Márquez logró el objetivo de avanzar a la siguiente ronda, el funcionamiento y las dificultades para resolver el encuentro dejaron inconformes a una parte de los asistentes.

Y es que México pasó de panzazo. El combinado nacional necesitaba responder en la cancha y, aunque consiguió la victoria, volvió a evidenciar problemas para generar peligro y concretar sus oportunidades frente al arco rival.

Panorámica del Estadio BBVA en el inicio del México vs Jamaica de Nations League | IMAGO7

La afición esperaba una presentación mucho más convincente en territorio regiomontano, especialmente después de las dudas que había dejado el equipo en el primer compromiso de la serie.

Al final, México consiguió el resultado que necesitaba para avanzar, pero no se llevó el reconocimiento de su gente. Los abucheos fueron la respuesta de una parte de los aficionados al desempeño del equipo de Rafael Márquez.

Jugadores mexicanos agradeciendo el apoyo en el Estadio BBVA | IMAGO7