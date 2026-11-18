El equipo mexicano no fue lo suficientemente bueno para vencer de mejor manera a los Reggae Boys

​El hubiera no existe, pero el partido de esta noche plantea interrogantes muy claras: ¿qué hubiera pasado si México enfrentaba a un rival de mayor jerarquía? ¿Aprovechó realmente jugar en casa y en una de las mejores canchas del país?

​El balance general es que el equipo apenas aprobó un examen lleno de expectativas a favor; por momentos se conectó, pero la mayor parte del tiempo no superó la última línea. En RÉCORD damos un veredicto de lo sucedido en Monterrey.

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Puntos buenos del partido

​✅ Cinco cambios necesarios. Las entradas de Rodrigo Huescas, Chiquete Orozco, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo y "Tecatito" no cambiaron mucho la cara de un conjunto que sigue sin lograr una identidad futbolística. México generó ataque con las incorporaciones de Mateo y Huescas, pero nuevamente el último tercio del campo quedó sin soluciones para sumar más goles en el partido.

​✅ Jesús "Tecatito" Corona fue de lo mejor en el elenco mexicano porque fue quien buscó hacer individualmente cosas más interesantes. "Tecatito", con su gran habilidad, hizo el gol que significó la diferencia y que, sin duda, evita que Rafael Márquez reciba más críticas, pues una eliminación hubiera sido mortal. Corona aportó por izquierda y de repente se metía por el centro; fue peligroso, pero en términos generales tampoco generó el desequilibrio que necesita México, de ahí su cambio en el segundo tiempo.

Tecatito Corona festeja gol con Selección luego de cinco años | Imago7

Puntos malos del juego

​❌ México no pudo imponerse a una línea de cinco que plantó Jamaica. Ni Gilberto Mora fue el jugador desequilibrante que se pretende que sea. Julián Quiñones estuvo de nueve, pero realmente su peso está como interior; de hecho, es quien dio el pase para que "Tecatito" resolviera de forma magistral. La defensa no fue realmente exigida, e incluso por momentos se vio superada. La zaga es de las zonas que más debe trabajar Rafael Márquez, mientras que el mediocampo se vio chato con un Fidalgo lejos de su mejor momento futbolístico y un Lira en su nivel, pero sin peso en el ataque.

​❌ La entrada de Santi Sandoval, Kevin Álvarez y Armando González significó poco o nada. La Selección avanza por el gol de visitante, no por superioridad sobre los jamaicanos; incluso los caribeños estuvieron muy cerca de llevarse la victoria en los últimos minutos. El abucheo generalizado de la afición es justo. El equipo mexicano se vio débil y termina el año sin convencer de la mano de Rafael Márquez, a diferencia de lo sucedido en el Mundial, donde los jugadores mostraron un buen nivel. Jamaica dominó los minutos finales y demostró que, con mayor talento, pudo incluso superar a un México con una pobreza futbolística como no se le veía desde hace mucho tiempo.

Jugadores mexicanos agradeciendo el apoyo en el Estadio BBVA | IMAGO7