¡Insólito! Club argentino pone a la venta su estadio y todo su complejo deportivo por 700 mil dólares

Club argentino pone a la venta su estadio y todo su complejo deportivo por 700 mil dólares | CAPTURA DE PANTALLA

El Club Social y Deportivo San Jorge de Tucumán busca vender sus instalaciones, incluido su estadio de futbol, una cancha de basquetbol y una nave industrial

El Club Social y Deportivo San Jorge puso a la venta la totalidad de su complejo deportivo, incluido el estadio Ángel Pascual Sáez. La propiedad, ubicada en Tucumán, fue promocionada mediante un video de una inmobiliaria que mostró las instalaciones y sorprendió con una frase: “Tenemos en venta el club entero”.

La operación contempla un predio ubicado sobre el kilómetro 1282 de la Ruta Nacional 9, a unos ocho kilómetros de San Miguel de Tucumán. De acuerdo con la información publicada por la inmobiliaria Balboa y Asociados, el precio establecido es de 700 mil dólares.

¿Qué incluye el estadio argentino que está a la venta?

El complejo no solamente cuenta con una cancha de futbol. Entre sus instalaciones destaca el estadio Ángel Pascual Sáez, cuyo terreno de juego tiene nivelación topográfica, sistema de riego por aspersión y drenaje para evitar acumulaciones de agua.

De hecho, uno de los aspectos que más llamó la atención de la promoción es que Atlético Tucumán utiliza actualmente la cancha principal para entrenamientos y partidos de sus divisiones inferiores y Reserva.

“Para demostrarles que es de primera calidad, les puedo asegurar que hoy la está usando uno de los clubes más importantes de la provincia”, señalaron los representantes de la inmobiliaria en el video.

Además del estadio, la propiedad incluye un microestadio cubierto de basquetbol de mil metros cuadrados, una cancha auxiliar de futbol, estacionamiento y una nave industrial de grandes dimensiones.

Argentina en La Bombonera, previo a enfrentar a Uruguay | AP

¿Por qué San Jorge puso a la venta su estadio?

El Club Social y Deportivo San Jorge, conocido como el Expreso Verde, fue fundado el 15 de julio de 2008 y tuvo un crecimiento importante durante sus primeros años, hasta llegar a competir en el Torneo Federal A, una de las principales categorías del ascenso argentino.

El estadio Ángel Pascual Sáez fue construido entre 2016 y 2017 e inaugurado oficialmente en octubre de ese último año. Sin embargo, la historia deportiva de la institución tuvo un giro en junio de 2019, durante la final por el ascenso a la Primera Nacional contra Alvarado de Mar del Plata.

En aquel encuentro, los futbolistas de San Jorge se sentaron en pleno partido para protestar contra las decisiones arbitrales. La protesta terminó con la derrota del equipo tucumano y el ascenso de Alvarado.

Después de aquel episodio, la dirigencia decidió retirar al equipo de las competencias profesionales organizadas por la Asociación del Futbol Argentino (AFA). Desde entonces, el club concentró su actividad en las divisiones formativas de la Liga Tucumana y cedió el uso de sus instalaciones.