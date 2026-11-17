Philippe Diallo desafiará a Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA; UEFA respalda su candidatura

Philippe Diallo desafiará a Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA | AFP

El presidente de la Federación Francesa de Futbol buscará competir contra el dirigente suizo en las elecciones de marzo de 2027

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), confirmó su intención de competir contra Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA. El directivo recibió el respaldo unánime de los representantes de las asociaciones nacionales presentes en el Comité Ejecutivo de la UEFA, por lo que se convertirá en la alternativa europea para las elecciones de marzo de 2027.

La candidatura de Diallo fue ratificada este martes por el Comité Ejecutivo de la FFF, luego de que el organismo rector del futbol europeo lo invitara a contender. De esta manera, el francés buscará terminar con el mandato de Infantino, quien ocupa el cargo desde 2016 y pretende conseguir un cuarto periodo al frente de la FIFA.

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¿Por qué la UEFA respalda a Philippe Diallo para la presidencia de la FIFA?

El apoyo de la UEFA llega después de varios meses de diferencias con la gestión de Infantino. Uno de los principales puntos de conflicto fue el proyecto del presidente de la FIFA para abrir la puerta a inversiones privadas en una empresa encargada de administrar los derechos comerciales del Mundial y otras competiciones del organismo.

La propuesta generó cuestionamientos por la forma en que fue planteada y por las preocupaciones relacionadas con la transparencia y la gobernanza. Ante las críticas, el proyecto terminó por abandonarse y la UEFA comenzó a buscar un candidato que pudiera competir contra el dirigente suizo.

Antes de elegir a Diallo, el organismo europeo también contempló la posibilidad de impulsar a Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal y actual responsable de desarrollo del futbol en la FIFA; sin embargo, el francés descartó participar en la contienda.

En su comunicado, la UEFA explicó que sus federaciones buscan recuperar la unidad y la confianza dentro del futbol mundial, además de colocar el desarrollo del deporte en todas las regiones como una prioridad. También expresó su confianza en Diallo para encabezar ese cambio.

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA | AP

¿Cuándo serán las elecciones para elegir al presidente de la FIFA?

La elección está programada para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. Infantino buscará mantenerse en el cargo, mientras que Diallo tendrá que reunir apoyos más allá de Europa para competir por la mayoría de los votos de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA.

El propio dirigente francés reconoció que necesita conseguir 106 votos para alcanzar la mayoría absoluta. Aunque cuenta con el respaldo europeo, la contienda también contempla el interés de otros dirigentes, entre ellos el japonés Kozo Tashima y el exfutbolista Ramón Vega.