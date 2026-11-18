El club neerlandés y su afición celebraron el sólido partido del lateral izquierdo

El AZ Alkmaar de Países Bajos y su afición presumieron con orgullo el desempeño del lateral mexicano Mateo Chávez, luego de que la Selección de México eliminara a Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Después de haber permanecido en el banquillo durante la dolorosa derrota 3-2 en Kingston, el joven defensor recibió la confianza total de Rafael Márquez para arrancar como titular en el partido de Vuelta disputado en el Estadio BBVA de Monterrey, respondiendo con creces en un compromiso de máxima exigencia para el futbol mexicano.

Chávez disputó los 90 minutos del encuentro en el que el Tricolor se impuso 1-0 con anotación de Jesús Manuel 'Tecatito' Corona, resultado con el que se empató el marcador global 3-3 y México obtuvo su boleto al Final Four gracias al criterio de goles como visitante. Durante todo el compromiso, el lateral izquierdo mostró gran solvencia y orden táctico en la última línea, siendo pieza fundamental para mantener la portería en cero en una noche de alta tensión.

Mateo Chávez y Rodrigo Huescas en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Cómo es el presente de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie?

El buen rendimiento exhibido con el combinado nacional en territorio regiomontano no es obra de la casualidad, pues el futbolista mexicano atraviesa un gran momento en el balompié europeo. Durante la presente temporada 2026-27 de la Eredivisie, Chávez se ha consolidado como uno de los laterales mejor valorados del campeonato, respaldado por sus destacadas métricas defensivas.

Mateo Chávez durante festejo de gol con AZ | IG: @mateo.chaveez