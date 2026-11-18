¿Cómo le ha ido a Rafael Márquez con la Selección Mexicana? Sus números y balance tras sus primeros seis partidos

Rafa Márquez y su balance como entrenador en el Tri

Rafael Márquez suma seis partidos al frente de la Selección Mexicana y su balance hasta el momento es de una victoria, dos empates y tres derrotas.

El estratega consiguió su primer triunfo como entrenador del Tricolor hasta su sexto compromiso, luego de una racha de resultados que incluyó tres tropiezos.

Desde que tomó las riendas del combinado nacional, el estratega ha tenido un camino con resultados irregulares. Su gestión comenzó con un empate 1-1 frente a Colombia, marcador que repitió ante Perú en su segundo encuentro.

Santiago Giménez durante el amistosos México vs Estados Unidos | IMAGO7

Posteriormente, llegaron las derrotas. México cayó 3-0 ante Estados Unidos y después perdió 2-0 frente a Chile, antes de sufrir otro descalabro contra Jamaica por 3-2.

Fue precisamente ante el conjunto jamaiquino cuando Márquez consiguió cambiar la tendencia de sus resultados. En su sexto partido, el Tricolor se impuso 1-0 para darle al técnico su primera victoria desde su llegada al banquillo nacional.

Tecatito Corona anota y festeja el primer gol para México ante Jamaica | Imago7

En cuanto a los números, Rafael Márquez registra cinco goles a favor y 10 en contra en sus primeros seis encuentros, con un saldo de tres partidos sin ganar, antes de conseguir su primer resultado positivo en forma de victoria.