Rafael Márquez suma seis partidos al frente de la Selección Mexicana y su balance hasta el momento es de una victoria, dos empates y tres derrotas.
El estratega consiguió su primer triunfo como entrenador del Tricolor hasta su sexto compromiso, luego de una racha de resultados que incluyó tres tropiezos.
México consiguió su boleto a la Copa Oro 2027 ¿Qué otros equipos están clasificados?
Desde que tomó las riendas del combinado nacional, el estratega ha tenido un camino con resultados irregulares. Su gestión comenzó con un empate 1-1 frente a Colombia, marcador que repitió ante Perú en su segundo encuentro.
Posteriormente, llegaron las derrotas. México cayó 3-0 ante Estados Unidos y después perdió 2-0 frente a Chile, antes de sufrir otro descalabro contra Jamaica por 3-2.
Fue precisamente ante el conjunto jamaiquino cuando Márquez consiguió cambiar la tendencia de sus resultados. En su sexto partido, el Tricolor se impuso 1-0 para darle al técnico su primera victoria desde su llegada al banquillo nacional.
En cuanto a los números, Rafael Márquez registra cinco goles a favor y 10 en contra en sus primeros seis encuentros, con un saldo de tres partidos sin ganar, antes de conseguir su primer resultado positivo en forma de victoria.
Ahora, el balance del estratega tendrá una nueva prueba frente a Estados Unidos, selección a la que volverá a enfrentar en las semifinales de la Concacaf Nations League 2027.