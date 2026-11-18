DT de Jamaica minimiza a México tras eliminación de Nations League: "Tuvimos las mejores oportunidades"

El entrenador de Jamaica consideró que su selección compitió de igual a igual ante México y lamentó las oportunidades desperdiciadas

La eliminación de Jamaica a manos de la Selección Mexicana en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League dejó inconforme a Rudolph Speid, entrenador del conjunto caribeño, quien aseguró que su equipo no fue inferior al Tricolor durante la eliminatoria, pese a quedarse fuera de la competencia.

Luego de la derrota por 1-0 en el Estadio BBVA, que significó el empate 3-3 en el marcador global y la clasificación de México por el criterio de goles de visitante, el estratega jamaiquino destacó el desempeño de sus futbolistas y consideró que tuvieron oportunidades suficientes para conseguir un resultado diferente.

Rudolph Speid asegura que Jamaica compitió de igual a igual ante México

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Rudolph Speid reconoció la calidad de la Selección Mexicana, pero dejó claro que Jamaica también tuvo momentos importantes a lo largo de los dos enfrentamientos y pudo conseguir una ventaja mayor.

México estuvo muy bien, pero creo que nosotros también peleamos al tú por tú; tuvimos las mejores oportunidades y probablemente debimos haber marcado más goles

Jesús "Tecatito" Corona en el juego ante Jamaica en Monterrey | IMAGO7

El técnico recordó que Jamaica llegó a Monterrey con una ventaja de 3-2 conseguida en el partido de Ida, aunque reconoció que necesitaban volver a marcar para aumentar sus posibilidades de clasificación. Finalmente, el gol del Tri en territorio mexicano terminó por definir una eliminatoria que se mantuvo igualada en el marcador global.

¿Qué dijo el entrenador de Jamaica sobre la clasificación de México?

Además de analizar el resultado, Speid descartó que el viaje a Monterrey representara una desventaja para Jamaica, aunque reconoció que cerrar la eliminatoria como local fue un factor positivo para el equipo dirigido por Rafael Márquez.

El estratega explicó que sus futbolistas están acostumbrados a disputar encuentros internacionales fuera de casa y consideró que la presión sobre México habría sido mayor si Jamaica hubiera conseguido ampliar su ventaja durante el primer compromiso de la serie.

Rafa Márquez y Rudolph Speid se saludan antes del duelo de Nations League | Imago7