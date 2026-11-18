La Selección Mexicana consiguió su boleto a las semifinales de la CONCACAF Nations League tras vencer a los caribeños en el partido de vuelta de los cuartos de final

La Selección Mexicana consiguió su boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League tras vencer a Jamaica en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final, disputado en el Estadio Monterrey. Luego del resultado, Rafael Márquez, director técnico del combinado nacional, reconoció que, aunque se cumplió el objetivo de conseguir la victoria, todavía existen aspectos por mejorar.

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¿Qué dijo Rafa Márquez?

“Contento porque al final se consiguió lo que se estaba buscando. Se buscaba esta primera victoria, se dio, fue un gran primer tiempo que obviamente tuvimos muchas llegadas bastante claras y no pudimos concretar. Yo creo que es donde tenemos que mejorar, obviamente no estoy satisfecho, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando muchas cosas, muchas situaciones.”

Jugadores mexicanos agradeciendo el apoyo en el Estadio BBVA | IMAGO7

Ahora, el siguiente reto para México será Estados Unidos, rival al que enfrentará en las semifinales del torneo y ante el que buscará mantener sus aspiraciones de defender el título de la Nations League. Márquez consideró que será una oportunidad importante y un partido especial para el conjunto tricolor.

“Si queremos seguir defendiendo el título, tenemos que enfrentarnos a todos y bueno, ahora nos toca enfrentar a Estados Unidos en esta semifinal, así que nos prepararemos bien, hay mucho tiempo por delante, es una nueva oportunidad, un gran partido, es algo diferente, así que un extra el poder enfrentar a Estados Unidos.”

La fuerte entrada de Denzel Hall a Álvaro Fidalgo en el México vs Jamaica | IMAGO7

¿Qué dijo sobre el ascenso y descenso?

Por otra parte, el técnico también fue cuestionado sobre la posibilidad de que regrese el ascenso y descenso al futbol mexicano, una medida que, desde su perspectiva, podría contribuir al crecimiento de la competencia y al desarrollo de nuevos futbolistas.

“Ojalá que en algún momento se pueda llegar a que esa situación pues pueda favorecer al desarrollo de futbol mexicano y así poder tener mejores futbolista.”