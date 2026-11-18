Pese a su convocatoria, Rafael Márquez decidió dejar fuera de juego a siete de sus 26 jugadores

Con más dudas que respuestas Rafael Márquez vivió su segunda jornada con el cargo de la Selección Mexicana, y aunque si bien logró conseguir el pase al Final Four tras dejar en el camino a Jamaica gracias al criterio de gol de visitante, las negativas continúan, pues incluso dentro del banquillo el ‘Kaiser’ no pudo encontrar las respuestas en sus jugador, dejándolos sin minutos a siete futbolistas en los dos partidos.

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¿Qué jugadores no tuvieron minutos contra Jamaica?

Como era de esperarse, los porteros fueron la parte más ‘afectada’ en cuanto al tema de minutos, pues tal y como ocurrió en la convocatoria anterior el único que pudo disputar ambos partidos fue el arquero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Raúl ‘Tala’ Rangel. Ante esta situación, tanto Óscar García y Alex Padilla no pudieron tener minutos.

Otra de las zonas que no fueron la excepción con sus ausentes fue la parte baja del campo, pues el defensor de las Chivas, Diego Campillo, no pudo ver actividad en ninguno de los dos duelos contra Jamaica.

Banca de la Selección Mexicana en el duelo contra Jamaica en Kingston| IMAGO7

La parte media del campo fue una de las zonas que más ausencias tuvo, pues aunque contó con ocho convocados únicamente tuvieron minutos seis de estos jugadores, dejando fuera de juego a Erick Sánchez (América) y Obed Vargas del Atlético de Madrid.

Finalmente la parte del ataque. Si bien esta zona no fue tan ‘castigada’ por Rafa Márquez y sí tuvo una rotación bastante considerable, hubo dos hombres que no vieron minutos: Isaías Violante y el delantero de NK Osijek, Armando Léon; el canterano de León llegó como la gran novedad en la convocatorio del Tricolor, sin embargo, este vio tanto el juego de ida como el de vuelta desde las gradas.

Protocolo de inicio del partido de México ante Jamaica en Nations League | Imago7

Los hombre de ‘confianza’ de Rafa Marquez

Contrario a los casos anteriores, hubo algunos nombres que en lugar de no ver minutos vieron los 180 posibles y poco más. El primero de estos nombres es del del Tala Rangel, posteriormente Israel Reyes, quien jugó de lateral en el duelo de Ida y en la vuelta lo hizo como central.

El mediocampo y la delantera fueron tomadas por cuatro nombres: el primero de ellos fue Erik Lira, quien además fungió como uno de los capitanes. Acompañando al jugador de Cruz Azul está el ‘10’ de México, Gilberto Mora, también siendo titular en ambos partidos.

Por su parte, el ataque tuvo dos hombres regulares, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Julián Quiñones, ambos en el 11 inicial de los dos duelos. La Pantera entró de titular y aprovechó la oportunidades en ambos partidos, pues logró anotar un gol en el juego de Ida y dio la asistencia al único tanto del partido de vuelta en Monterrey.