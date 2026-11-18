Roberto Galán en su participación con en el Senado por el tema de descenso y ascenso | CAPTURA DE PANTALLA

El portero del Atlético Morelia expresó su preocupación con una publicación en redes sociales

Los meses pasaron y finalmente llegó un momento cumbre en la historia del futbol mexicano, la audiencia por el ascenso y descenso en el TAS. Previo a las decisiones que dictaminen el rumbo de la Liga de Expansión MX, uno de los primeros en alzar la voz fue el portero del Atlético Morelia, Roberto Galán, pidiendo justicia para miles de futbolistas.

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¿Qué dijo Roberto Galán?

A través de sus redes sociales, el futbolista mexicano publicó una captura de pantalla donde aparentemente habla con otro colega sobre la situación, en la imagen se puede ver que algunos jugadores están ‘censurados' y no pueden alzar la voz en contra de la situación que existe para llegar a la Liga MX.

Roberto Galán en un partido amistoso de Atlético Morelia | INSTAGRAM: @robertogalaan1

Ante la problemática de su compañero y con la salida de algunos clubes, Galán expresó su preocupación al TAS, dejando un mensaje donde pide que se vea por todos los futbolista y personas que han perdido trabajo desde que el ascenso y descenso desapareció, además de los miles de futbolistas que desean una oportunidad en el máximo circuito o a nivel profesional.

Al TAS: Hoy no está en juego únicamente el futuro de cinco clubes. Está en juego el futuro de miles de futbolistas y la ilusión de millones de mexicanos. Por quienes perdieron sus clubes, por quienes vieron truncada su oportunidad de crecer y por quienes son silenciados cada día por atreverse a alzar la voz. No todos pueden hablar, pero eso no significa que no quieran ser escuchados”, escribió en rede sociales.

Del mismo modo, el futbolista concluyó su publicación pidiendo conciencia al TAS, ya que las demandas de los cinco clubes de la Liga de Expansión no piden privilegios, sino justicia y oportunidades de manera ‘justa y deportiva’.

Hoy, más que nunca, el TAS debe ser consciente de que su decisión trasciende a cinco instituciones. No pedimos privilegios, pedimos justicia, oportunidades y que el mérito deportivo vuelva a decidir nuestro futuro. Hoy no hablan cinco clubes. Hoy habla el fútbol mexicano”, añadió.

Miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, los días críticos

Como es bien sabido, luego de la demanda de los cinco clubes de Liga de Expansión, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció que las audiencias en contra de la Liga MX y la FMF se llevarán a cabo los días 18 y 19 de noviembre del 2026. Los equipos involucrados son Leones Negros, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y Mineros de Zacatecas, quienes presentarán sus argumentos ante el panel arbitral.

Finalmente, aunque las audiencias se lleven a cabo esos días, esto no significa que la respuesta del TAS llegue el mismo jueves, sino que esta puede llevar más tiempo en tener una resolución, por lo que hasta el momento no existe una fecha oficial para conocer el fallo.