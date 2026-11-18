"Todos estamos con Rafa": Chiquete Orozco respalda el proceso del técnico de la Selección Mexicana tras vencer a Jamaica

Jesús Orozco Chiquete calentando previo a un juego con la Selección Mexicana | MEXSPORT

El defensa destacó la competencia interna y aseguró que el resultado da oxígeno para seguir mejorando

El defensa de la Selección de México, Jesús Chiquete Orozco, salió a respaldar públicamente el proyecto de Rafael Márquez al frente del combinado nacional luego de la victoria 1-0 sobre Jamaica, resultado con el que el Tricolor selló su boleto a las Semifinales de la Concacaf Nations League. El zaguero aseguró que el vestidor mantiene total confianza en el estratega mexicano, quien sumó su primer triunfo oficial en el banquillo desde que asumió las riendas del equipo tras la gestión de Javier 'Vasco' Aguirre.

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Al término del compromiso en la zona mixta, el futbolista de Cruz Azul dejó en claro que el grupo está unido alrededor de la idea futbolística del cuerpo técnico, celebrando el paso adelante en el torneo continental con una frase contundente:

Contentos por el resultado, todos estamos con Rafa

¿Qué destacó Chiquete Orozco sobre el trabajo de Rafael Márquez en la Selección Mexicana?

Chiquete Orozco con la Selección de México l MEXSPORT

Más allá de quitarse la presión por conseguir el primer triunfo en esta nueva etapa del futbol mexicano, Chiquete profundizó en las claves que hoy mantienen sólido al grupo y en los beneficios que trae consigo la clasificación al Final Four.

El zaguero subrayó que uno de los mayores aciertos de Márquez ha sido fomentar la disputa deportiva dentro de la convocatoria, logrando que los 26 futbolistas llamados se sientan preparados y con la capacidad real de pelear por un puesto titular.

Chiquete Orozco con la Selección Nacional l MEXSPORT