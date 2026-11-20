El conjunto merengue expone su paso perfecto como local ante el equipo con más porterías a cero del campeonato español

El Real Madrid vuelve a la actividad en el futbol español cuando reciba al Celta de Vigo este sábado 21 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), en duelo correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga. El compromiso se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu y los aficionados en México podrán seguir toda la transmisión completamente en vivo a través de la señal de Sky Sports.

La escuadra blanca llega instalada en el segundo puesto de la clasificación general respaldada por un paso arrollador en casa, donde ha ganado sus cinco compromisos ligueros con 17 anotaciones y suma siete triunfos consecutivos en todas las competencias en su estadio (23 goles a favor por 5 en contra).

Además, los merengues atraviesan una racha de ocho victorias al hilo y han logrado perforar las redes rivales en sus últimos 12 partidos oficiales.

Real Madrid celebrando el gol de Valverde en LaLiga | AP

¿Cómo llega el Celta de Vigo y cuáles son los datos clave del partido ante Real Madrid?

Por su parte, el Celta de Vigo ocupa el decimoprimer lugar de la tabla y llega al Bernabéu presumiendo ser el equipo con más porterías a cero en la presente campaña de LaLiga con un total de seis.

Real Betis y el Celta de Vigo en LaLiga | AFP

Los gallegos han sufrido de más lejos de casa al empatar cuatro de sus cinco salidas ligueras anotando apenas un gol, además de cargar con un historial adverso tras perder ocho de sus últimas 10 visitas ligueras ante el Real Madrid recibiendo 28 tantos, teniendo como único triunfo en sus últimos 26 duelos directos el conseguido en este mismo inmueble el pasado diciembre.

Donde ver Real Madrid vs Celta Vigo