Real Madrid hace oficial la renovación de Aurélien Tchouaméni, ¿hasta cuándo se extiende su vínculo con el club blanco?

La renovación del futbolista de 26 años llega después de que el club anunciara la ampliación de contrato de Arda Güler

El Real Madrid continúa asegurando el futuro de sus principales futbolistas y este jueves hizo oficial la renovación de Aurélien Tchouaméni hasta el 30 de junio de 2032. El mediocampista francés, quien se ha convertido en una de las piezas importantes del conjunto merengue, amplió su vínculo con la institución después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo para garantizar su continuidad.

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La renovación del futbolista de 26 años llega después de que el club anunciara la ampliación de contrato de Arda Güler, también hasta 2032. Aunque el vínculo anterior de Tchouaméni finalizaba en 2028, la directiva decidió adelantar las negociaciones para evitar incertidumbre sobre su futuro, especialmente ante el interés que había despertado en equipos como el Manchester United.

De acuerdo con reportes de la prensa española, el nuevo contrato del internacional francés contempla una mejora salarial que rondaría los nueve millones de euros netos por temporada. Con este movimiento, el Real Madrid asegura la permanencia de un futbolista por el que desembolsó aproximadamente 80 millones de euros al Mónaco en 2022.

Aurélien Tchouaméni ante Suecia | AP

Real Madrid confirma la continuidad de Tchouaméni con un comunicado oficial

A través de sus canales oficiales, el conjunto merengue anunció el acuerdo alcanzado con el mediocampista francés. "El Real Madrid C. F. y Aurélien Tchouameni han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032", informó la institución en su comunicado.

Desde su llegada al futbol español, Tchouaméni ha disputado 205 partidos oficiales con el Real Madrid y ha conquistado ocho títulos, entre los que destacan una Champions League, dos Mundiales de Clubes y una Liga española. Además, acumula 50 encuentros con la Selección de Francia, con la que conquistó la UEFA Nations League en 2021.

El futbolista llegó al Santiago Bernabéu con la responsabilidad de convertirse en una alternativa para el centro del campo tras la salida de Casemiro al Manchester United. Aunque atravesó momentos complicados durante sus primeras temporadas, logró consolidarse progresivamente y convertirse en un elemento importante dentro del esquema del equipo.

Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid | MEXSPORT

José Mourinho encuentra en Tchouaméni una pieza clave para el Real Madrid

La llegada de José Mourinho al banquillo merengue ha reforzado el protagonismo del mediocampista francés, quien se ha convertido en uno de los jugadores de confianza del entrenador portugués. Su capacidad para recuperar balones, mantener el equilibrio defensivo y participar en la construcción del juego le ha permitido afianzarse como una de las principales opciones en el centro del campo.

Pese a perderse las primeras cuatro jornadas de LaLiga por problemas musculares, Tchouaméni recuperó su lugar en el equipo y encadenó siete titularidades consecutivas en el campeonato español.