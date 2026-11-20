Estos son los partidos que arriesgan el liderato de Barcelona en La Liga antes de Navidad

Rodri en celebración con Raphinha con Barcelona | AP

El equipo de Hansi Flick encara un mes decisivo entre liga, Champions y Copa

El Barcelona de Hansi Flick se prepara para afrontar una auténtica prueba de fuego tras la Fecha FIFA, al encarar un exigente maratón de nueve partidos oficiales en menos de un mes antes de Navidad con el liderato de LaLiga bajo máxima amenaza. Luego de caer ante el Real Madrid de José Mourinho en el último Clásico, la ventaja azulgrana en la cima se redujo a apenas tres puntos (33 unidades por 30 de los merengues), dejando al conjunto catalán sin margen de error dentro del futbol español.

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La travesía comenzará este domingo 22 de noviembre recibiendo al Villarreal en el Camp Nou y cerrará el 20 de diciembre en casa ante la Real Sociedad, combinando la exigencia doméstica con la Champions League y los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En medio de esta seguidilla destacan duelos de altísimo desgaste como el largo viaje a Azerbaiyán para medirse al Sabah Bakú, las visitas al Deportivo de La Coruña y Málaga, además de recibir al Atlético de Madrid, Celta de Vigo y al Manchester City.

Lamine Yamal pone al frente al Barcelona ante el Aston Villa | AP

¿Qué bajas complican el panorama del Barcelona para este cierre de año?

Para sobrevivir a este calendario apretado sin ceder la punta del campeonato ni comprometer su objetivo de romper la sequía de 11 años sin conquistar la Champions League, el cuerpo técnico deberá dosificar cargas ante una enfermería cada vez más poblada.

Actualmente, Flick no puede contar con Rodri por una lesión en el bíceps femoral derecho, Xavi Espart debido a un problema de sindesmosis en el tobillo derecho y Roony Bardghji, quien causó baja por el resto de la temporada tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior. A estas ausencias se suma la incertidumbre en torno a Andreas Christensen, quien no logró completar el último entrenamiento previo al reinicio de la actividad y permanece a la espera de un reporte médico oficial.

Raphinha celebra con jugadores del Barcelona el 2 a 0 ante el Aston Villa | AP

Los próximos rivales para Barcelona