Atlético Mineiro vs Boca Juniors: ¿Cuándo y a qué hora es la Final de la Copa Sudamericana 2026?

Brasileños y argentinos se enfrentan este sábado 21 de noviembre por el título del segundo torneo más importante de clubes en Sudamérica

La Copa Sudamericana 2026 está por conocer a su nuevo campeón. Atlético Mineiro y Boca Juniors se enfrentarán este sábado 21 de noviembre en la Gran Final del certamen organizado por la Conmebol, en un encuentro que reunirá a dos equipos históricos del futbol sudamericano en busca de un nuevo título internacional.

La definición se disputará a partido único en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, donde ambos clubes intentarán cerrar su participación en el torneo con la conquista del trofeo. Mientras el conjunto argentino buscará terminar con una larga sequía internacional, los brasileños intentarán volver a levantar un campeonato fuera de su país.

¿Cuándo y dónde se juega la Final de la Copa Sudamericana 2026?

El enfrentamiento entre Atlético Mineiro y Boca Juniors tendrá lugar este sábado 21 de noviembre en territorio colombiano. La Conmebol eligió el Estadio Metropolitano de Barranquilla como escenario para definir al nuevo monarca de la competencia.

Estos son los detalles del encuentro:

Partido: Atlético Mineiro vs. Boca Juniors.

Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026.

Sede: Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Instancia: Final de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors y Sao Paulo peleando el balón | AP

¿A qué hora es Atlético Mineiro vs. Boca Juniors?

La gran final tendrá diferentes horarios dependiendo de la región desde donde se siga el encuentro. Para los aficionados en México, el balón comenzará a rodar a las 16:30 horas, tiempo del centro del país.

Estos son los horarios para México y Estados Unidos:

México (CDMX): 16:30 horas.

Estados Unidos (ET): 5:30 PM.

Estados Unidos (PT): 2:30 PM.