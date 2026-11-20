El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez está listo para la Final de la Copa Sudamericana 2026, misma que nuevamente enfrentará a un equipo brasileño y argentino. Boca Juniors y Atlético Mineiro serán los protagonistas en esta ocasión, en la que será la Final número 47 entre clubes de estos dos países.
Hasta ahora, el balance es de 28 títulos para equipos de Argentina y 18 para los de Brasil, y de hecho en las últimas cinco, fueron los conjuntos albicelestes los que se quedaron con el título. El más reciente fue este año, cuando Lanús se impuso con un marcador global 4-2 a Flamengo en la Final de la Recopa Sudamericana.
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¿Cuántas Finales de Conmebol han enfrentado a argentinos y brasileños?
De las 46 Finales anteriores entre clubes argentinos y brasileños, 16 fueron en la Copa Libertadores, diez en la Recopa, seis en la Supercopa, siete en la Sudamericana (sin contar la de este 2026), cuatro en la Copa Conmebol, una en la Master de Supercopa, una en la Copa de Oro, y una en la Copa Mercosur.
Desde 2023, al menos ha habido una Final entre clubes argentinos y brasileños cada temporada y este 2026 habrá tres: la ya mencionada Final entre Lanús y Flamengo en la Recopa; la de Atlético Mineiro y Boca Juniors en la Sudamericana, y la de Palmeiras ante Estudiantes en la Libertadores la próxima semana.
COPA LIBERTADORES
1963: Santos vs Boca Juniors | Ida: 3-2 | Vuelta: 2-1
1968: Estudiantes vs Palmeiras | Ida: 2-1 | Vuelta: 1-3 | Tercer partido: 2-0
1974: Independiente vs Sao Paulo | Ida: 1-2 | Vuelta: 2-0 | Tercer partido: 1-0
1976: Cruzeiro vs River Plate | Ida: 4-1 | Vuelta: 1-2 | Tercer partido: 1-0
1977: Boca Juniors vs Cruzeiro | Ida: 1-0 | Vuelta: 0-1 | Tercer partido: 0-0 | (5-4)
1984: Independiente vs Gremio | Ida: 1-0 | Vuelta: 0-0
1992: Sao Paulo vs Newell's | Ida: 0-1 | Vuelta: 1-0 | Penales: 3-2
1994: Vélez Sarsfield vs Sao Paulo | Ida: 1-0 | Vuelta: 0-1 | Penales: 5-3
2000: Boca Juniors vs Palmeiras | Ida: 2-2 | Vuelta: 0-0 | Penales: 4-2
2003: Boca Juniors vs Santos | Ida: 2-0 | Vuelta: 3-1
2007: Boca Juniors vs Gremio | Ida: 3-0 | Vuelta: 2-0
2009: Estudiantes vs Cruzeiro | Ida: 0-0 | Vuelta: 2-1
2012: Corinthians vs Boca Juniors | Ida: 1-1 | Vuelta: 2-0
2017: Gremio vs Lanús | Ida: 1-0 | Vuelta: 2-1
2019: Flamengo vs River Plate | 2-1
2023: Fluminense vs Boca Juniors | 2-1
RECOPA SUDAMERICANA
1996: Gremio vs Independiente | 4-0
1997: Cruzeiro vs River Plate | Ida: 2-0 | Vuelta: 3-0
2006: Boca Juniors vs Sao Paulo | Ida: 2-1 | Vuelta: 2-2
2011: Internacional vs Independiente | Ida: 1-2 | Vuelta: 3-1
2014: Atlético Mineiro vs Lanús | Ida: 1-0 | Vuelta: 4-3
2018: Gremio vs Independiente | Ida: 1-1 | Vuelta: 0-0 | Penales: 5-4
2019: River Plate vs Paranaense | Ida: 0-1 | Vuelta: 3-0
2021: Defensa y Justicia vs Palmeiras | Ida: 1-2 | Vuelta: 2-1 | Penales: 4-2
2025: Racing vs Botafogo | Ida: 2-0 | Vuelta: 2-0
2026: Lanús vs Flamengo | Ida: 1-0 | Vuelta: 3-2
COPA SUDAMERICANA
2008: Internacional vs Estudiante | Ida: 1-0 | Vuelta: 1-1
2010: Independiente vs Goiás | Ida: 0-2 | Vuelta: 3-0
2012: Sao Paulo vs Tigre | Ida: 0-0 | Vuelta: 2-0
2013: Lanús vs Ponte Preta | Ida: 1-1 | Vuelta: 2-0
2017: Independiente vs Flamengo | Ida: 2-1 | 1-1
2024: Racing vs Cruzeiro | Ida: 3-1
2025: Lanús vs Flamengo | Ida: 1-0 | Vuelta: 3-2
2026: Atlético Mineiro vs Boca Juniors (POR DEFINIRSE)
SUPERCOPA SUDAMERICANA
1988: Racing Club vs Cruzeiro | Ida: 2-1 | Vuelta: 1-1
1991: Cruzeiro vs River Plate | Ida: 3-0 | Vuelta: 0-2
1992: Cruzeiro vs Racing Club | Ida: 4-0 | Vuelta: 0-1
1995: Independiente vs Flamengo | Ida: 2-0 | Vuelta: 0-1
1996: Vélez Sarsfield vs Cruzeiro | Ida: 1-0 | Vuelta: 2-0
1997: River Plate vs Sao Paulo | Ida: 0-0 | Vuelta: 2-1
COPA CONMEBOL
1995: Rosario Central vs Atlético Mineiro | Ida: 0-4 | Vuelta 4-0 | Penales: 5-4
1997: Atlético Mineiro vs Lanús | Ida: 4-1 | Vuelta: 1-1
1998: Santos vs Rosario Central | Ida: 1-0 | Vuelta: 0-0
1999: Talleres vs Alagoano | Ida: 2-4 | Vuelta: 3-0
COPA MASTER DE SUPERCOPA
1992: Boca Juniors vs Cruzeiro | 2-1
COPA DE ORO
1993: Boca Juniors vs Atlético Mineiro | Ida: 0-0 | Vuelta: 1-0
COPA MERCOSUR
2001: San Lorenzo vs Flamengo | Ida: 0-0 | Vuelta 1-1 | Penales: 5-4
*En cursiva el equipo campeón
¿Cuándo es la Final de la Copa Sudamericana?
El partido entre Atlético Mineiro y Boca Juniors está programado para este sábado 21 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y en nuestro país podrá verse en ESPN y Disney+.