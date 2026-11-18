La Albiceleste consiguió una abultada victoria de 7-0 en el Mario Alberto Kempes

La Selección Argentina ofreció una exhibición de futbol al imponerse con un contundente 7-0 sobre Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en una noche en la que Nico Paz se llevó los reflectores.

El joven atacante fue uno de los grandes protagonistas del encuentro, firmó un doblete y comenzó a levantar la mano como uno de los futbolistas llamados a asumir el protagonismo de la Albiceleste en la etapa posterior a Lionel Messi.

La fiesta Albiceleste comenzó apenas al minuto 8. Nico Paz abrió el marcador con una auténtica obra de arte, luego de recibir el balón tras un taconazo de Enzo Fernández y sacar un excelso disparo desde los linderos del área grande que terminó en el fondo de las redes.

Nico Paz celebra con sus compañeros en el Mario Alberto Kempes | AP

La superioridad argentina continuó reflejándose en el marcador y al minuto 35 apareció Julián Álvarez para ampliar la ventaja. El delantero encontró el espacio dentro del área después de recibir un servicio desde la banda derecha y no desaprovechó la oportunidad para mandar el balón al fondo de la portería.

¿Cómo llegó el doblete de Nico Paz?

Al 38', otra vez Nico Paz apareció tomando el balón fuera del área, salió avante ante dos rivales y encontró el espacio necesario para sacar un disparo que terminó convirtiéndose en el 3-0.

Julián Álvarez festejando su gol ante Costa Rica | AP

Doblete de Julián Álvarez y Mastantuono

La goleada todavía tendría un capítulo más antes del descanso, pues al minuto 43 Julián Álvarez consiguió su doblete. El atacante se hizo del espacio dentro del área y sacó un potente zurdazo que se incrustó en el primer palo del guardameta costarricense.

Al comenzar la segunda mitad, la Albiceleste mantuvo la intensidad y apenas al minuto 48 llegó el quinto tanto de la noche. Franco Mastantuono recibió un servicio entre los defensores rivales y, sin pensarlo demasiado, sacó un potente zurdazo para vencer nuevamente al arquero.

Franco Mastantuono celebra su gol en la goleada ante Costa Rica | AP