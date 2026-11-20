Después de pasar por distintos equipos y países, João Maleck suma un nuevo logro en su carrera

La carrera de João Maleck continúa escribiendo nuevos capítulos fuera del futbol mexicano. El delantero, que en sus primeros años llegó a formar parte de clubes europeos, volvió a colocarse en el escenario internacional después de conseguir un campeonato en Sudamérica.

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Después de pasar por diferentes equipos de la Liga de Expansión MX y tener una etapa en Costa Rica, el atacante mexicano encontró un nuevo destino en Uruguay, país al que llegó para incorporarse al Plaza Colonia, institución que buscaba regresar a la máxima categoría después de disputar la Segunda División durante la temporada 2026.

Ahora, el conjunto conocido como Pata Blanca consiguió cumplir ese objetivo y aseguró su participación en la Primera División de Uruguay para el próximo año. Sin embargo, el camino hacia el campeonato estuvo acompañado de una controversia reglamentaria que terminó resolviéndose fuera del terreno de juego y que resultó determinante para la clasificación final.

Joao Maleck, durante un entrenamiento con Sevilla Atlético | INSTAGRAM @JOAOMALECK_9

João Maleck es campeón en Uruguay tras una polémica resolución

Plaza Colonia se proclamó campeón de la Segunda División Profesional de Uruguay y consiguió el ascenso para la temporada 2027, después de que la Comisión de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) ratificó una resolución favorable al club por una irregularidad cometida por Oriental de La Paz.

La controversia tuvo su origen en el encuentro correspondiente a la Fecha 16, disputado el pasado 30 de agosto, cuando Oriental derrotó 2-0 a Plaza Colonia. Sin embargo, el equipo afectado presentó una reclamación debido a que su rival utilizó simultáneamente a seis futbolistas extranjeros, superando el máximo de cinco permitido por el reglamento.

Tras revisar el caso, las autoridades deportivas determinaron otorgar los puntos a Plaza Colonia. Aunque Oriental intentó revertir la decisión mediante una apelación, el organismo correspondiente confirmó la sanción, lo que permitió al conjunto coloniense alcanzar 53 unidades y garantizar el primer lugar de la Tabla Anual antes de la última jornada.

Joao Maleck, nuevo jugador del Plaza Colonia | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo ha sido la carrera de João Maleck fuera de México?

Antes de incorporarse a Plaza Colonia, Maleck jugó en Costa Rica con Guadalupe FC, institución en la que registró ocho goles durante 32 encuentros. Su paso por el futbol centroamericano le permitió recuperar continuidad después de distintas experiencias en el balompié mexicano.

En la Liga de Expansión MX, el delantero defendió los colores de Tepatitlán, Correcaminos y Atlético Morelia. Su rendimiento más destacado en esa etapa llegó con el conjunto jalisciense, con el que consiguió seis anotaciones en 20 compromisos, mientras que posteriormente no logró mantener el mismo registro ofensivo.

Su trayectoria internacional había comenzado años atrás, cuando formó parte de las estructuras del Porto de Portugal y del Sevilla Atlético de España. Aquellas experiencias lo colocaron entre los jóvenes mexicanos que buscaron abrirse camino en el futbol europeo antes de regresar a territorio nacional.

Momento en el que Joao Maleck debuta con el Sevilla B | TWITTER @CONCAFUTURES