El cuadro inglés contrató al estratega Thomas Frank quien pediría el apoyo de Bernardo Cueva

El mexicano Bernardo Cueva está cerca de protagonizar un nuevo movimiento en su carrera dentro del futbol inglés, luego de que el Crystal Palace solicitara su incorporación para reforzar el cuerpo técnico encabezado por Thomas Frank.

El estratega danés, quien recientemente asumió la dirección técnica del conjunto londinense, busca contar con el especialista mexicano para intentar revertir la situación deportiva del equipo en la Premier League.

La posible llegada de Cueva se produciría después de que el Crystal Palace decidiera realizar un cambio en su banquillo durante el parón internacional de la Fecha FIFA, con la salida del entrenador francés Pierre Sage. Ante los resultados obtenidos durante el comienzo de la temporada, la directiva apostó por Thomas Frank, quien ahora busca rodearse de colaboradores con los que ya trabajó anteriormente.

En ese contexto, el entrenador danés solicitó la incorporación de Bernardo Cueva, quien actualmente forma parte de la estructura deportiva del Chelsea. Ambos coincidieron durante su etapa en el Brentford, donde desarrollaron un proyecto que consiguió el ascenso a la Premier League y permitió al conjunto inglés consolidarse posteriormente en la máxima categoría.

Bernardo Cueva celebrando el Mundial de Clubes con Chelsea | MEXSPORT

La negociación se encuentra avanzada y el propio Thomas Frank confirmó que el mexicano está cerca de incorporarse a su nuevo equipo. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de contar con Cueva, el técnico respondió: “Está muy cerca”.

La posible incorporación de Bernardo Cueva representa una apuesta por recuperar una fórmula que anteriormente dio resultados en el Brentford. Durante aquella etapa, el mexicano tuvo una participación importante en el cuerpo técnico de Thomas Frank, particularmente por sus conocimientos en el análisis y desarrollo de jugadas a balón parado.

Bernardo Cueva tras ascender con el Brentford | TWITTER: @BrentfordFC

La especialización de Cueva en la táctica fija fue uno de los elementos que contribuyeron al funcionamiento del equipo durante su proceso de crecimiento en el futbol inglés, incluido el histórico ascenso a la Premier League.

Sin embargo, su papel en el Crystal Palace tendría mayores responsabilidades. De acuerdo con la información sobre las negociaciones, el mexicano no llegaría únicamente para encargarse de las jugadas a balón parado, sino que se convertiría en el auxiliar técnico principal y en uno de los colaboradores más cercanos de Thomas Frank.

De concretarse el movimiento, Cueva daría un nuevo paso en su trayectoria profesional, al asumir un cargo de mayor responsabilidad dentro de uno de los clubes que compiten en la máxima categoría del futbol inglés.

¿Quién es Bernardo Cueva, el encargado de Inteligencia Deportiva en el Tricolor? | INSTAGRAM: @BerCuevaM

Antes de llegar al futbol británico, el mexicano trabajó en el área de inteligencia deportiva de Chivas durante la gestión de José Luis Higuera. En el conjunto rojiblanco desarrolló conocimientos relacionados con la recopilación de información, el análisis de rivales y la interpretación de datos para trasladarlos a la planificación táctica.