La decisión fue tomada durante una reunión celebrada en Londres, en la que participaron representantes de los equipos de la máxima categoría inglesa

La polémica alrededor del Manchester City continúa creciendo después del fallo en su contra por irregularidades financieras. Los clubes de la Premier League aprobaron una medida para proteger económicamente a los principales directivos de la competición ante posibles demandas de los patrocinadores del conjunto dirigido por Enzo Maresca, en medio de uno de los procesos disciplinarios más importantes en la historia del futbol inglés.

De acuerdo con información de The Athletic, la decisión fue tomada durante una reunión celebrada en Londres, en la que participaron representantes de los equipos de la máxima categoría inglesa. La propuesta recibió un respaldo mayoritario y permitirá que la competición cubra los gastos legales de sus dirigentes en caso de enfrentar acciones judiciales relacionadas con las conclusiones del proceso contra los Citizens.

Entre los beneficiados se encuentran Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League; Alison Brittain, presidenta del organismo, y otros tres integrantes de la junta directiva. La medida busca evitar que los responsables de la competición tengan que asumir personalmente los costos económicos derivados de posibles demandas de empresas vinculadas comercialmente con Manchester City.

Manchester City celebrando gol ante Liverpool en Premier League | AP

¿Por qué los patrocinadores del Manchester City podrían demandar a la Premier League?

La decisión surge después de que una comisión independiente determinara que Manchester City incurrió en graves infracciones a las normas financieras de la Premier League. El fallo estableció que el club utilizó acuerdos comerciales para incrementar artificialmente sus ingresos y ocultar parte de su situación económica durante varias temporadas, lo que provocó nuevas tensiones con algunas de las empresas involucradas.

Una de las compañías que manifestó su inconformidad fue Etihad Airways, aerolínea que mantiene una estrecha relación comercial con el equipo inglés como patrocinador principal de su camiseta y del estadio. La empresa rechazó las irregularidades señaladas y advirtió que podría emprender acciones legales por las consecuencias que las conclusiones del proceso podrían tener sobre su reputación.

A esta situación también se suma Etisalat, otra empresa vinculada comercialmente con Manchester City que ha considerado recurrir a los tribunales. Ante este escenario, los clubes ingleses respaldaron la modificación de las normas internas de la Premier League para ofrecer protección financiera a sus directivos frente a eventuales procedimientos judiciales.

Manchester City presenta una apelación exhaustiva tras el fallo en su contra por irregularidades financieras | AP

¿Manchester City podría descender tras el fallo de la Premier League?

El Manchester City todavía enfrenta un panorama incierto respecto a las consecuencias deportivas del caso. Aunque la comisión independiente ya determinó la existencia de infracciones financieras, la sanción definitiva continúa pendiente y entre las posibles medidas disciplinarias se encuentran multas económicas, deducciones de puntos e incluso la expulsión de la Premier League.

Por su parte, el conjunto mancuniano mantiene su postura de rechazo a las acusaciones y presentó una apelación contra la resolución. Desde que comenzó el procedimiento en febrero de 2023, Manchester City ha defendido su actuación.