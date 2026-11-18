El arquero de la Selección Argentina, Emiliano 'Dibu' Martínez, encendió las alarmas tras la contundente goleada 7-0 sobre Costa Rica, luego de que el Estadio Mario Alberto Kempes luciera una preocupante baja asistencia con apenas la mitad de su capacidad ocupada. La imagen de las gradas semivacías en Córdoba —que se sumó a los sectores desocupados vistos previamente en La Bombonera pese a las facilidades implementadas para el acceso del público— llevó al guardameta campeón del mundo a lanzar un llamado de atención tanto a la afición como a los directivos del futbol argentino.
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Martínez reconoció abiertamente que la ausencia de Lionel Messi influyó en la respuesta de los seguidores en las tribunas, pero subrayó que el equipo nacional necesita sentir nuevamente el respaldo masivo de su gente en cada presentación como local.
"Sabemos que no está Leo, que la gente obviamente quería verlo más a él, pero al final es la Selección Argentina y necesitamos ese cariño, necesitamos volver a jugar con estadios llenos", expresó el guardameta ante los medios de comunicación.
¿Qué pidió Dibu Martínez a los directivos para volver a llenar los estadios en Argentina?
Más allá del análisis deportivo dentro de la cancha, el referente de la Albiceleste asumió una autocrítica compartida entre futbolistas, cuerpo técnico y federativos para reconectar con el público argentino desde lo económico y lo emocional.
El arquero señaló que todos los involucrados tienen la obligación de facilitar el acercamiento de los hinchas mediante tarifas más accesibles en la taquilla: "Hay que volver a enamorar a esta Selección. Tenemos la responsabilidad nosotros, el cuerpo técnico y los dirigentes, de hacer eso posible, de darle amor a la gente, bajar un poco el precio de las entradas y llenar todos los estadios", concluyó Martínez tras el encuentro.