Alfredo Gutiérrez, de los San Francisco 49ers, destacó su emoción sobre jugar en el Azteca; esto dijo

Alfredo Gutiérrez, con una playera de la Selección Mexicana en 2022 | MEXSPORT

El mexicano participó en la inauguración de una máquina expendedora de libros en una primaria capitalina

La presencia de los San Francisco 49ers en México también representa una oportunidad especial para Alfredo Gutiérrez, jugador mexicano, quien participó en una actividad con niños y docentes de la escuela primaria Jesús Romero Flores, en la Ciudad de México, donde se inauguró una máquina expendedora de libros.

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El evento formó parte de las actividades que el equipo realiza en territorio mexicano, con la presencia de Al Guido, CEO de los 49ers, y del propio Gutiérrez, quien convivió con niños y profesores, además de compartir su emoción por regresar a su país.

Alfredo Gutiérrez durante sesión fotográfica con los 49ers

¿Qué dijo Alfredo Gutiérrez sobre el Estadio Azteca y México?

De cara al enfrentamiento del próximo domingo ante los Vikings en el Estadio Azteca, el mexicano destacó el respaldo que recibe San Francisco de la afición capitalina y consideró que el inmueble será prácticamente una segunda casa para su equipo.

"El Azteca es como nuestra segunda casa, siempre habrá muchísimos aficionados de San Francisco; siento que el ruido no será factor y de todas maneras tenemos un material que va a permitir que el quarterback siempre esté en comunicación y así tener buenos resultados", expresó.

Estadio Azteca, previo al partido de NFL en México | AXEL FERNÁNDEZ

La altura, el principal desafío

Sin embargo, el conjunto californiano también deberá afrontar uno de los principales desafíos que representa jugar en la capital del país, como lo es la altura de la Ciudad de México. Gutiérrez reconoció que las condiciones pueden afectar el rendimiento físico de los jugadores, especialmente conforme avanza el encuentro.

"Sí, sí pesa, por eso el equipo tomó la decisión de mandarnos a Colorado, porque sí afecta. Tal vez en el primer cuarto no lo sientes, pero ya en el tercer cuarto o en el último, ya se empieza a sentir", explicó.

Los San Francisco 49ers durante la revelación del mural | José Moreno

Finalmente, el mexicano destacó el orgullo que representa regresar a su país como parte de una de las franquicias más importantes de la NFL y participar en actividades que buscan acercar el deporte a las nuevas generaciones.