Dennis Brown e Ian Williams junto a las porristas de los 49ers en Fut Morning | Captura de pantalla

El programa Fut Morning contó con la presencia de algunas de las figuras del equipo de cara a lo que será el juego ante Minnesota

Se respira NFL en el ambiente, pues tan solo un par de días faltan para que se juegue el partido de San Francisco 49ers en contra de Minnesota Vikings como parte del regreso del futbol americano a la cancha del Estadio Banorte, primera bajo este nombre y después de albergar su tercera Copa del Mundo.

En RÉCORD, parte de las sorpresas que han llegado fue la visita de algunas estrellas de San Francisco, pues Ian Williams y Dennis Brown, dos exjugadores de los 49ves y algunos miembros del cuerpo de porristas visitaron el programa Fut Morning en donde tuvieron algunas dinámicas con los miembros del matutino.

Visita en dorado y rojo

Como cada viernes, el transcurso del programa Fut Morning fue normal, con las secciones que habitualmente tiene el contenido; sin embargo, muy cerca de la hora llegó el momento de recibir a estas estrellas para dar paso a una entrevista completamente basada en la NFL y su visita a México.

Dannis Brown, ganador del Super Bowl de 1995 con San Francisco y el ex tackle Ian Williams se hicieron presentes con sus gigantescas alturas dentro del estudio del diario para platicar con los conductores en donde han platicado acerca del equipo y, por supuesto, de su redonda visita al país azteca antes del partido del próximo domingo.

Entrevista a Dennis Brown e Ian Williams en Fut Morning | Captura de pantalla

Brown contó con un detalle especial en esta ocasión, pues portaba su anillo de Super Tazón ganado en el 95 a los entonces San Diego Chargers, siendo uno de los distintivos más relevantes del día en el programa.

También visitaron una primaria

Los San Francisco 49ers continúan acercándose a sus aficionados mexicanos durante su visita a la Ciudad de México y protagonizaron una emotiva convivencia con niños como parte de las actividades previas a su partido frente a los Minnesota Vikings. La franquicia de la NFL busca que su regreso al país no solamente se limite al encuentro deportivo, sino que también deje experiencias especiales entre las nuevas generaciones.

A través de distintas iniciativas, integrantes y representantes de la organización convivieron con estudiantes capitalinos, quienes tuvieron la oportunidad de conocer más sobre el futbol americano y acercarse a una de las franquicias más populares de la NFL. Estas actividades forman parte de los esfuerzos de los 49ers por fortalecer su vínculo con México y fomentar la práctica del deporte entre los más jóvenes.

Los San Francisco 49ers durante la revelación del mural | José Moreno