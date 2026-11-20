Con una rivalidad histórica totalmente empatada y sus espectaculares récords en juego

La NFL regresa oficialmente a territorio mexicano con un duelo de altísimo calibre entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, quienes se enfrentarán este domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Banorte. Los aficionados al emparrillado en todo el país podrán seguir todas las emociones de este partido de temporada regular completamente en vivo a través de la señal abierta de Canal 5, así como en televisión de paga por ESPN y en streaming mediante Disney+, ViX y NFL Game Pass.

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El compromiso en el Coloso de Santa Úrsula enfrenta a dos de las mejores franquicias de toda la temporada, prometiendo un choque estratégico de primer nivel. Los 49ers llegan como el mejor equipo del certamen con marca de 8-1 —recordando que fueron precisamente los últimos en jugar en México en 2022 frente a Arizona—, mientras que los Vikings aterrizan con un sólido registro de 7-2, en un duelo donde la explosiva ofensiva pondrá a prueba la defensiva liderada por Brian Flores.

Vikings celebrando anotación ante los Green Bay Packers | AP

¿Cómo marcha el historial entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings?

Más allá del espectacular presente de ambos conjuntos carga con 67 años de historia y una paridad absoluta en el emparrillado. A lo largo de 51 enfrentamientos directos, la balanza no se inclina hacia ningún lado al registrar 25 victorias por bando y un empate, lo que convierte este capítulo en la capital mexicana en el desempate perfecto dentro de su rivalidad.

En el plano institucional y de palmarés, la franquicia californiana presume 16 años más de existencia y una clara hegemonía en campeonatos al haber conquistado cinco trofeos Vince Lombardi, mientras que Minnesota sigue en busca del primer campeonato en Super Bowl de su historia. Con todos estos ingredientes sobre la mesa, el duelo en el Estadio Banorte promete una noche inolvidable para los fanáticos mexicanos de la NFL.

San Francisco 49ers, en festejo ante los Dallas Cowboys | AP

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