El linebacker de los San Francisco 49ers recordó el significado que tuvo representar sus raíces mexicanas en 2022

Fred Warner volverá a ganarse los corazones de los mexicanos. Cuatro años después de saltar al campo del Estadio Azteca con la bandera mexicana, en exclusiva para RÉCORD, el linebacker de los San Francisco 49ers tendrá nuevamente la oportunidad de protagonizar una imagen especial para los aficionados, un recuerdo que, incluso hoy, sigue acompañándolo.

El jugador de San Francisco reconoció que en aquel momento quizá no dimensionó el significado que tendría portar la bandera tricolor, pero con el paso del tiempo entendió el impacto que tuvo para muchas personas y lo especial que fue representar sus raíces mexicanas.

Fred Warner recuerda el impacto de portar la bandera de México

Warner recordó que aquella imagen de 2022 se convirtió en un momento significativo para los aficionados mexicanos. Incluso, explicó que todavía hay personas que se acercan para mostrarle fotografías de cuando corrió al campo con la bandera de México.

“Probablemente no sabía la magnitud de lo que estaba representando en ese momento, hace cuatro años, corriendo hacia el campo con la bandera mexicana, pero fue algo que obviamente fue superespecial para muchas personas”, compartió.

El linebacker también destacó que representar sus raíces mexicanas fue una experiencia que permanece vigente, pues constantemente encuentra aficionados que conservan aquella imagen y se la enseñan cuando tienen oportunidad de verlo.

Fred Warner celebrando tacleada ante los Commanders en el MNF | AP

Cuatro años después, volverá a representar sus raíces mexicanas

Ahora, Warner tendrá la oportunidad de repetir aquel gesto, esta vez cuatro años después y en un escenario que volverá a reunirlo con la afición mexicana.

“Hasta el día de hoy tengo gente que tiene esa imagen de mí y me están dando la bandera de México, me quieren enseñar imágenes de ese momento. Ahora poder hacerlo de nuevo, cuatro años después, en este estadio, va a ser algo increíble”, expresó.

Ahora, tras 4 años, los 49ers vendrán a México, una tierra prometida a la medida para la franquicia al nivel de sus aficionados mexicanos, cuando enfrenten a los Minnesota Vikings el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.