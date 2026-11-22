Pat Freiermuth ingresa a un duelo con Steelers, Dak Prescott en un partido de Dallas | AP

Los Acereros y los Vaqueros aparecen entre los equipos que podrían protagonizar los próximos partidos de la NFL en territorio mexican

El regreso de la NFL a México podría traer consigo uno de los enfrentamientos más atractivos para los aficionados al futbol americano. Los Pittsburgh Steelers y Dallas Cowboys, dos de las franquicias con mayor número de seguidores en el país, aparecen como posibles protagonistas de los próximos encuentros internacionales, por lo que la posibilidad de verlos frente a frente en el Estadio Banorte comienza a generar expectativa.

Con el partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings como punto de partida para una nueva etapa de la NFL en territorio mexicano, las miradas ya están puestas en las temporadas 2027 y 2028. La liga tiene asegurada su presencia en la Ciudad de México durante esos años, mientras crece el interés por conocer a los equipos que podrían visitar el país.

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¿Podrían enfrentarse Steelers y Cowboys en México?

La posibilidad de contar con Pittsburgh y Dallas forma parte de las expectativas alrededor del futuro de los partidos internacionales. Durante una entrevista con ESPN, Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL, abordó los planes de expansión de la liga, que contempla a México como uno de sus mercados importantes para los próximos años.

Ambas franquicias mantienen una relación especial con los aficionados mexicanos. Los Steelers cuentan con una de las comunidades de seguidores más importantes fuera de Estados Unidos, mientras que los Cowboys han expresado en distintas ocasiones su interés por disputar un encuentro de temporada regular en la capital mexicana.

Además, el calendario de rivales proyectado para 2028 contempla un enfrentamiento entre Dallas y Pittsburgh, una circunstancia que abre la posibilidad de trasladar ese partido al Estadio Banorte. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme a cualquiera de las dos franquicias como participante de los próximos encuentros en México.

¿Cuándo podrían jugar Steelers y Cowboys en el Estadio Banorte?

La NFL tiene garantizado su regreso a México en 2027 y 2028, gracias al acuerdo alcanzado para disputar partidos de temporada regular en el renovado Estadio Banorte. Esta continuidad permitirá que los aficionados mexicanos disfruten nuevamente de encuentros oficiales sin tener que esperar varios años entre cada visita.

En el caso de Pittsburgh, su posible llegada ha tomado fuerza por el interés que la organización ha manifestado en regresar al país. Por su parte, Jerry Jones, propietario de los Cowboys, también ha expresado públicamente su intención de llevar a su equipo a la Ciudad de México, aunque todavía no se ha establecido una fecha para concretar esa visita.

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