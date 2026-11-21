El Estadio Banorte afina los últimos detalles para recibir a la NFL en México, así luce a horas del gran juego

Estadio Banorte será la casa de la NFL | @IvanPineda83

A menos de 24 horas del esperado partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, los trabajadores todavía realizan labores de pintura en el inmueble capitalino

El Estadio Banorte vive sus últimas horas de preparación para recibir este domingo el partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings. Incluso durante la mañana de este sábado continúan los trabajos de pintura para dejar completamente listo el emparrillado.

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A través de sus redes sociales, NFL México compartió imágenes de los trabajadores que se encuentran dando los últimos retoques a la cancha, particularmente en la zona de anotación, donde pintan el logotipo y los colores de los 49ers, equipo que fungirá como local administrativo en este encuentro.

El Estadio Banorte se viste de rojo y dorado

Los trabajos no solamente se concentran en el terreno de juego, pues prácticamente en todo el interior del inmueble ya lucen distintivos relacionados con el partido. La identidad de ambas franquicias comienza a transformar el estadio para ofrecer una experiencia completamente NFL a los aficionados mexicanos.

Aunque se trata de un encuentro en territorio neutral, San Francisco tendrá el respaldo de una importante cantidad de aficionados mexicanos, por lo que se espera que los colores rojo y dorado predominen en las tribunas.

Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers, en festejo ante los Dallas Cowboys | AP

¿Cómo llegan 49ers y Vikings al partido en México?

En lo deportivo, ambos equipos llegan con números destacados. San Francisco presume una marca de 8-1 y viene de conseguir una espectacular victoria 46-40 sobre Dallas Cowboys, mientras que Minnesota tiene récord de 7-2, después de imponerse 30-10 a Green Bay Packers en su último compromiso.

Mac Jones, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, durante partido en 2025 | AP