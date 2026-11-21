Lo que debes saber del NFL Mexico City Game

Panorámica de los afueras del Estadio Banorte | IMAGO7

La CDMX recibe el juego entre los 49ers y Vikings

La Ciudad de México se viste de gala para recibir a la NFL con el juego entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota, partido correspondiente a la Semana 11. Es por eso que aquí en RÉCORD te presentamos todos los detalles sobre como vivir este encuentro especial.

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A continuación, encontrarás toda la información logística, horarios, accesibilidad, transporte y normativas de seguridad para planificar tu visita y disfrutar el evento sin contratiempos.

El Game Day Experience se llevará a cabo de 3:30 PM a 6:30 PM, la Apertura de Hospitalities a las 3:30 PM, el Kickoff se dará a las 7:20 PM y finalmente el Cierre de Hospitalities será a las 11:30 PM.

Panorámica del Estadio Banorte, previo a un partido | IMAGO7

Cabe mencionar, que para garantizar un entorno seguro para todos los aficionados, el 2026 NFL Mexico City Game contará con controles de seguridad y aplicará una política de bolsas transparentes. Todas las bolsas y los objetos que se introduzcan en el estadio Banorte serán inspeccionados a la entrada.

Estadio Banorte en la Jornada 7 del Apertura 2026 | IMAGO7

El estadio no contará con estacionamiento general para vehículos particulares. Utiliza las alternativas de movilidad coordinadas para el evento:

• NFL Park & Ride (En alianza con SEMOVI, RTP y STE)

o Servicio: 150 autobuses para el ingreso y 100 autobuses para el regreso.

Estadio Banorte antes del partido de América vs Pachuca | Imago7

• Estacionamientos remotos autorizados:

Plaza Carso

Centro Comercial Santa Fe

o Auditorio Nacional

Estadio Olímpico Universitario

• Acceso y orientación:

o Habrá señalización clara y personal de apoyo desde el Acceso Oeste (West Entry) hacia el punto de abordaje del Park & Ride.

• Rideshare y aplicaciones móviles (Uber, Didi, taxis)

• Transporte público o La estación del Tren Ligero se encuentra conectada de forma directa con los accesos peatonales del inmueble

Accesibilidad y movilidad incluyente

El evento cuenta con protocolos de asistencia para personas con alguna discapacidad o necesidades de movilidad:

Entrada:

• Accesos sin barreras: Tanto el Acceso Este (East Entry) como el Acceso Oeste (West Entry) son 100% accesibles, libres de escalones y desniveles.

• El personal de movilidad brindará apoyo desde el descenso del Park & Ride hasta el ingreso a las gradas.

Asistencia:

• Puntos de asistencia y disponibilidad de sillas de ruedas:

o Acceso Este (12 unidades)

o Acceso Oeste (10 unidades)

o Punto de desembarque de Park & Ride (10 unidades)

o Grada Este / East Bowl (5 unidades)

o Grada Norte / North Bowl (3 unidades)

Salida:

• Para retirarse al finalizar el partido, solicita asistencia con los acomodadores o el personal de seguridad de tu sección.

• El equipo de movilidad acompañará a los aficionados hacia la salida más cercana o de vuelta al transporte Park & Ride.

¿Necesitas ayuda?

• Personal de apoyo: El equipo de movilidad portará uniformes de color naranja para su rápida identificación.

• Los acomodadores del estadio (ushers) se encuentran disponibles en todas las secciones y pueden solicitar al personal de movilidad en el momento que se requiera.

Bolsas permitidas

Se recomienda a los asistentes no llevar bolsas. Si fuera necesario, únicamente se permitirá el acceso con:

• Bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC: Con medidas máximas de 30 × 15 × 30 cm (12 × 6 × 12 pulgadas). Aplica para mochilas transparentes, cangureras o morrales dentro de estas dimensiones. No deben incluir herrajes, hebillas, ojales ni estampados decorativos que oculten el contenido.

• Bolsas transparentes de congelación / cierre hermético: De capacidad máxima de 3.8 litros (1 galón).

• Bolsa de mano pequeña tipo clutch: Con o sin correa, con medidas máximas de 11.5 × 16.5 cm (aproximadamente el tamaño de una mano).

Excepciones

• Equipamiento e insumos médicos esenciales, sujetos a inspección y etiquetado previo en los carriles médicos habilitados en cada puerta.

AVISO IMPORTANTE: El día del partido NO habrá servicio de guardarropa, paquetería ni resguardo de mochilas, bolsas o artículos personales en el estadio. Bolsas y otros artículos no permitidos

No se permitirá el acceso con los siguientes artículos, entre otros:

• Bebidas alcohólicas.

• Animales (excepto animales de servicio).

• Pancartas y letreros (así como cualquier objeto que obstruya la visibilidad de otras personas).

• Prendas de vestir que funcionen con baterías (calcetines, chamarras, etc.).

• Mochilas, equipaje, maletas y portafolios.

• Bicicletas, triciclos, scooters, patinetas eléctricas (hoverboards), patinetas y patines.

• Botellas, latas, termos, vasos, recipientes de vidrio y envases para bebidas de cualquier tipo.

• Dispositivos de grabación de video, tripiés, monopies y bastones para selfies.

• Sillas, bancos u otros dispositivos de asiento (excepto cojines para asientos).

• Ropa, disfraces o accesorios personales que puedan obstruir la visibilidad de las personas que se encuentren alrededor o detrás.

• Recipientes de cualquier tipo (latas de aerosol, hieleras de cualquier tamaño y botellas).

• Drones, vehículos aéreos no tripulados controlados a distancia u otros dispositivos motorizados similares.

• Alimentos y bebidas de cualquier tipo.

• Armas de fuego, armas, cuchillos y explosivos.

• Fuegos artificiales y artículos pirotécnicos de cualquier tipo.

• Balones de futbol americano, pelotas infladas, pelotas de playa y cualquier tipo de equipo deportivo que pueda lanzarse.

• Discos voladores (frisbees) o cualquier objeto que pueda utilizarse como proyectil.

• Sustancias ilegales.

• Dispositivos ilícitos para hackeo o clonación de tarjetas.

• Computadoras portátiles, iPads, tabletas y computadoras.

• Luces y punteros láser*.

• Máscaras que cubran u oculten la identidad de una persona, excepto cubrebocas médicos o prendas utilizadas por motivos religiosos.

• Gas lacrimógeno o gas de pimienta.

• Cascos para motocicleta y bicicleta.

• Instrumentos musicales que no formen parte de presentaciones autorizadas, (trompetas, tambores, vuvuzelas y otros dispositivos capaces de causar molestias o alteraciones.)

• Objetos para hacer ruido, bocinas, silbatos, palos, varas y objetos de cualquier tipo que pueda utilizarse como proyectil.

• Pompones y artículos para animar que tengan mangos rígidos.

• Artículos promocionales con lemas comerciales o elementos de identificación de marcas que no cuenten con autorización por escrito de la NFL.

• Pintura en aerosol.

• Carriolas y cochecitos para bebés (salvo que sean médicamente necesarios)

• Dispositivos transmisores.