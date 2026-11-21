La Ciudad de México se viste de gala para recibir a la NFL con el juego entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota, partido correspondiente a la Semana 11. Es por eso que aquí en RÉCORD te presentamos todos los detalles sobre como vivir este encuentro especial.
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A continuación, encontrarás toda la información logística, horarios, accesibilidad, transporte y normativas de seguridad para planificar tu visita y disfrutar el evento sin contratiempos.
El Game Day Experience se llevará a cabo de 3:30 PM a 6:30 PM, la Apertura de Hospitalities a las 3:30 PM, el Kickoff se dará a las 7:20 PM y finalmente el Cierre de Hospitalities será a las 11:30 PM.
Cabe mencionar, que para garantizar un entorno seguro para todos los aficionados, el 2026 NFL Mexico City Game contará con controles de seguridad y aplicará una política de bolsas transparentes. Todas las bolsas y los objetos que se introduzcan en el estadio Banorte serán inspeccionados a la entrada.
El estadio no contará con estacionamiento general para vehículos particulares. Utiliza las alternativas de movilidad coordinadas para el evento:
• NFL Park & Ride (En alianza con SEMOVI, RTP y STE)
o Servicio: 150 autobuses para el ingreso y 100 autobuses para el regreso.
• Estacionamientos remotos autorizados:
Plaza Carso
Centro Comercial Santa Fe
o Auditorio Nacional
Estadio Olímpico Universitario
• Acceso y orientación:
o Habrá señalización clara y personal de apoyo desde el Acceso Oeste (West Entry) hacia el punto de abordaje del Park & Ride.
• Rideshare y aplicaciones móviles (Uber, Didi, taxis)
• Transporte público o La estación del Tren Ligero se encuentra conectada de forma directa con los accesos peatonales del inmueble
Accesibilidad y movilidad incluyente
El evento cuenta con protocolos de asistencia para personas con alguna discapacidad o necesidades de movilidad:
Entrada:
• Accesos sin barreras: Tanto el Acceso Este (East Entry) como el Acceso Oeste (West Entry) son 100% accesibles, libres de escalones y desniveles.
• El personal de movilidad brindará apoyo desde el descenso del Park & Ride hasta el ingreso a las gradas.
Asistencia:
• Puntos de asistencia y disponibilidad de sillas de ruedas:
o Acceso Este (12 unidades)
o Acceso Oeste (10 unidades)
o Punto de desembarque de Park & Ride (10 unidades)
o Grada Este / East Bowl (5 unidades)
o Grada Norte / North Bowl (3 unidades)
Salida:
• Para retirarse al finalizar el partido, solicita asistencia con los acomodadores o el personal de seguridad de tu sección.
• El equipo de movilidad acompañará a los aficionados hacia la salida más cercana o de vuelta al transporte Park & Ride.
¿Necesitas ayuda?
• Personal de apoyo: El equipo de movilidad portará uniformes de color naranja para su rápida identificación.
• Los acomodadores del estadio (ushers) se encuentran disponibles en todas las secciones y pueden solicitar al personal de movilidad en el momento que se requiera.
Bolsas permitidas
Se recomienda a los asistentes no llevar bolsas. Si fuera necesario, únicamente se permitirá el acceso con:
• Bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC: Con medidas máximas de 30 × 15 × 30 cm (12 × 6 × 12 pulgadas). Aplica para mochilas transparentes, cangureras o morrales dentro de estas dimensiones. No deben incluir herrajes, hebillas, ojales ni estampados decorativos que oculten el contenido.
• Bolsas transparentes de congelación / cierre hermético: De capacidad máxima de 3.8 litros (1 galón).
• Bolsa de mano pequeña tipo clutch: Con o sin correa, con medidas máximas de 11.5 × 16.5 cm (aproximadamente el tamaño de una mano).
Excepciones
• Equipamiento e insumos médicos esenciales, sujetos a inspección y etiquetado previo en los carriles médicos habilitados en cada puerta.
AVISO IMPORTANTE: El día del partido NO habrá servicio de guardarropa, paquetería ni resguardo de mochilas, bolsas o artículos personales en el estadio. Bolsas y otros artículos no permitidos
No se permitirá el acceso con los siguientes artículos, entre otros:
• Bebidas alcohólicas.
• Animales (excepto animales de servicio).
• Pancartas y letreros (así como cualquier objeto que obstruya la visibilidad de otras personas).
• Prendas de vestir que funcionen con baterías (calcetines, chamarras, etc.).
• Mochilas, equipaje, maletas y portafolios.
• Bicicletas, triciclos, scooters, patinetas eléctricas (hoverboards), patinetas y patines.
• Botellas, latas, termos, vasos, recipientes de vidrio y envases para bebidas de cualquier tipo.
• Dispositivos de grabación de video, tripiés, monopies y bastones para selfies.
• Sillas, bancos u otros dispositivos de asiento (excepto cojines para asientos).
• Ropa, disfraces o accesorios personales que puedan obstruir la visibilidad de las personas que se encuentren alrededor o detrás.
• Recipientes de cualquier tipo (latas de aerosol, hieleras de cualquier tamaño y botellas).
• Drones, vehículos aéreos no tripulados controlados a distancia u otros dispositivos motorizados similares.
• Alimentos y bebidas de cualquier tipo.
• Armas de fuego, armas, cuchillos y explosivos.
• Fuegos artificiales y artículos pirotécnicos de cualquier tipo.
• Balones de futbol americano, pelotas infladas, pelotas de playa y cualquier tipo de equipo deportivo que pueda lanzarse.
• Discos voladores (frisbees) o cualquier objeto que pueda utilizarse como proyectil.
• Sustancias ilegales.
• Dispositivos ilícitos para hackeo o clonación de tarjetas.
• Computadoras portátiles, iPads, tabletas y computadoras.
• Luces y punteros láser*.
• Máscaras que cubran u oculten la identidad de una persona, excepto cubrebocas médicos o prendas utilizadas por motivos religiosos.
• Gas lacrimógeno o gas de pimienta.
• Cascos para motocicleta y bicicleta.
• Instrumentos musicales que no formen parte de presentaciones autorizadas, (trompetas, tambores, vuvuzelas y otros dispositivos capaces de causar molestias o alteraciones.)
• Objetos para hacer ruido, bocinas, silbatos, palos, varas y objetos de cualquier tipo que pueda utilizarse como proyectil.
• Pompones y artículos para animar que tengan mangos rígidos.
• Artículos promocionales con lemas comerciales o elementos de identificación de marcas que no cuenten con autorización por escrito de la NFL.
• Pintura en aerosol.
• Carriolas y cochecitos para bebés (salvo que sean médicamente necesarios)
• Dispositivos transmisores.
• Paraguas.