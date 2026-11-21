Roger Goodell, comisionado de la NFL, se rinde en elogios a México tras regreso de la liga a nuestro país

El directivo aseguró que sin nuestro país, el impulso de la mejor liga del mundo no sería el mismo en otras latitudes

Roger Goodell, comisionado de la NFL, reconoció que México fue el punto de partida para la expansión internacional de la liga, al recordar el histórico partido de temporada regular que disputaron los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals en 2005, encuentro que abrió las puertas para llevar el futbol americano profesional a diferentes países.

Durante sus declaraciones previo al duelo entre Niners y los Minnesota Vikings, Goodell destacó que el éxito de aquel enfrentamiento permitió impulsar una estrategia que, más de dos décadas después, llevó a la liga a organizar encuentros de temporada regular en distintos continentes.

"Pero lo realmente genial de todo esto es que empezó aquí mismo, en México", expresó el comisionado, quien resaltó la importancia que tuvo el país para el crecimiento de la NFL fuera de Estados Unidos y el desarrollo de su calendario internacional.

El estadio Azteca durante un partido de NFL en 2005 | RÉCORD

Roger Goodell recuerda el histórico partido de la NFL en México en 2005

El comisionado hizo referencia al encuentro celebrado en el Estadio Azteca entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals, que se convirtió en el primer partido de temporada regular de la NFL disputado fuera de Estados Unidos. Aquel enfrentamiento reunió a más de 103 mil aficionados y marcó un precedente para la organización.

"En 2005 jugamos nuestro primer partido de temporada regular aquí en México. Fue entre los 49ers y los Arizona Cardinals, y fue un partido increíble para nosotros. Creo que asistieron más de 103.000 personas, y eso fue lo que impulsó la iniciativa de jugar más partidos de temporada regular alrededor del mundo", recordó Goodell.

El directivo también destacó el trabajo realizado por la NFL en diferentes mercados internacionales durante el presente año. Según explicó, la liga llegó a su noveno encuentro fuera de Estados Unidos, después de organizar compromisos en Australia, Brasil y Europa, antes de regresar a territorio mexicano.

Roger Goodell, comisionado de la NFL, en conferencia de prensa con los dueños de los equipos | AP

NFL destaca su regreso a México después de cuatro años

Goodell también se refirió a la ausencia de partidos de la NFL en México durante los últimos cuatro años, periodo en el que el Estadio Azteca atravesó un proceso de remodelación. Sin embargo, aseguró que la organización mantuvo su presencia en el país mediante diferentes iniciativas relacionadas con la promoción del futbol americano.

"Este es nuestro noveno partido internacional del año. Veo muchas sonrisas en nuestro personal, que lleva once semanas seguidas de gira organizando estos partidos. Empezamos en Australia, fuimos a Brasil, luego a Europa y ahora estamos de vuelta aquí, donde no habíamos estado durante cuatro años debido a las reformas del estadio, pero aun así mantuvimos nuestra presencia", señaló.